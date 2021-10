Among Us : une date de sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X et S et Xbox One, et un point sur les éditions physiques

La popularité d'Among Us est certes retombée depuis son explosion l'année dernière, mais il n'en reste pas moins un incontournable des parties entre amis, qui devrait durer dans le temps. Les développeurs travaillent d'ailleurs activement sur une cinquième map, des rôles supplémentaires et d'autres nouveautés.



Et ils ont aussi dans leur besace des portages sur PlayStation et Xbox, le titre n'étant à cette heure jouable que sur Switch, PC, iOS et Android. Une sortie en 2021 était promise depuis longtemps, mais elle commençait à se faire attendre : bonne nouvelle, la date de lancement d'Among Us vient d'être calée au 14 décembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Et comme prévu, il intégrera le Game Pass dès le jour J, proposera des skins Ratchet & Clank chez PlayStation et sera compatible cross-play.

Les versions physiques pour consoles sont également toujours d'actualité, mais si l'Édition Crewmate sortira bien le 14 décembre en Europe au prix de 29,99 € (disponible en précommande ici), les éditions Impostor et Ejected à 49,99 et 89,99 € ne paraîtront qu'en 2022.

