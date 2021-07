Among Us : trois éditions physiques collector annoncées par Maximum Games

Source: Just for Games

Among Us reste toujours un jeu ultra populaire en multijoueur, le titre d'InnerSloth a eu droit récemment à une mise à jour avec du contenu additionnel et même à une édition collector chez Limited Run Games, en édition très limitée bien évidemment. Mais Maximum Games arrive à la rescousse des autres joueurs.

Le studio vient en effet d'annoncer un partenariat avec InnerSloth, Dual Wield Studio et Robot Teddy afin de produire trois éditions physiques collector d'Among Us, qui sortiront sur PlayStation 5, PS4, Xbox One et Series X|S, et Nintendo Switch. Chaque édition aura ses spécificités, les voici en détail :

Among Us - Édition Crewmate : Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier ;

Contenu téléchargeable exclusif à la version physique ;

Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman ;

Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane ;

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth. Among Us - Édition Impostor : Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier ;

Contenu téléchargeable exclusif à la version physique ;

Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman ;

Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane ;

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth ;

Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Pin's tournant en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia Her ;

Boîtier Édition Impostor en édition limitée. Among Us - Édition Ejected : Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier ;

Contenu téléchargeable exclusif à la version physique ;

Steelbook édition limitée de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman ;

Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane ;

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth ;

Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Pin's tournant en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia Her ;

Boîtier Édition Impostor en édition limitée ;

Couverture en polaire Coéquipier de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Bonnet Imposteur rouge de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio ;

Boîtier Édition Ejected en édition limitée.

Ces trois éditions physiques collector d'Among Us sortiront dans le courant de l'année 2021 sur consoles, à des prix encore inconnus, et c'est Just for Games qui les distribuera en France. Vous pouvez retrouver des peluches Among Us à 9,98 € sur Amazon.

