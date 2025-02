Among Us 3D annoncé en vidéo, une démo déjà disponible

Jeu multijoueur incontournable en 2020, Among Us a déjà eu droit à une version un peu différente en réalité virtuelle. Innersloth a opté pour des graphismes en 3D pour Among Us VR, disponible sur Meta Quest, SteamVR et PSVR 2. Un petit changement qui oblige à revoir sa façon de jouer et le développeur indépendant compte capitaliser encore davantage sur cette version.

Innersloth vient de dévoiler récemment Among Us 3D et, il ne faut pas chercher bien loin, c'est exactement la même chose qu'Among Us VR, mais sans la réalité virtuelle. Cependant, Among Us 3D permettra de jouer en cross-play avec les joueurs d'Among Us VR, mais pas avec ceux du jeu d'origine. D'ailleurs, le studio annonce qu'Among Us VR sera renommé Among Us 3D à l'avenir, tout en restant compatible avec les casques de réalité virtuelle.

Voici une présentation du titre :

Among Us 3D est un jeu multijoueur mêlant travail d'équipe et trahison. Vivez la vraie expérience Among Us, avec des tâches, des sabotages, des réunions d'urgence et des conduits d'aération, désormais dans des environnements en 3D extrêmement immersifs où vous pouvez observer tout (oui, tout) de près. Assemblez votre équipage de 4 à 10 joueurs et lancez-vous dans une version entièrement en 3D du jeu multijoueur à succès. Travaillez ensemble en tant que membres d'équipage pour compléter des tâches avant qu'un ou plusieurs imposteurs ne tuent tout le monde à bord. Chat vocal de proximité natif : discutez avec vos amis directement en jeu. Pas besoin de plateformes tierces supplémentaires !

De nouveaux mini-jeux et de grands classiques : retrouvez vos tâches préférées et découvrez-en de nouvelles. Désormais avec des commandes en vue à la première personne.

Fonctionnalité crossplay : rejoignez des salons avec les joueurs VR ! (Remarque : le jeu n'est PAS compatible avec le jeu Among Us d'origine. Désolés.)

Personnalisez votre look : enrichissez votre garde-robe de couvre-chefs, de gants et de skins avec un nombre incalculable de combinaisons de personnalisation cosmétiques !

Among Us 3D sortira à une date inconnue sur PC, une démo est déjà disponible à l'occasion du Steam Néo Fest, mais sans le cross-play pour le moment.