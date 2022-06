Among Us VR : nouvel aperçu du gameplay dans une bande-annonce amusante

Phénomène sur PC et consoles, Among Us pourrait aussi devenir un incontournable de la réalité virtuelle avec Among Us VR. Le projet avait été sommairement annoncé aux Game Awards 2021 avant d'être confirmé pour les Meta Quest 2, Oculus Rift et Rift S dans une bande-annonce un peu plus longue au Meta Quest Gaming Showcase.

Il a eu droit à un nouveau trailer dans le cadre de l'Upload VR Showcase d'aujourd'hui, s'attardant davantage sur ses mécaniques de gameplay. Le concept sera toujours d'incarner un Crewmate devant réaliser des mini-jeux pour s'échapper de son vaisseau, alors qu'un ou plusieurs Imposteurs doivent saboter leur avancée et surtout les tuer sans se faire découvrir. Les défis ont été adaptés à la réalité virtuelle, avec de l'alignement de pièces de machine ou une variante du tape-taupes par exemple.

Nous avons également un aperçu de la phase de vote pour exclure un suspect de la partie, ou de l'utilisation de conduits de ventilation pour se déplacer rapidement sur la carte. Schell Games précise que la map Skeld II offrira une approche inédite de la carte culte du jeu de InnerSloth, et que le titre proposera dès le départ de la personnalisation de l'avatar, du chat rapide et de l'interaction vocale de proximité. Among Us VR n'a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible à la fin d'année chez Oculus et à un moment ou un autre sur PSVR 2.

Lire aussi : Fortnite : l'obligatoire collaboration avec Among Us est là, voici comment débloquer les objets cosmétiques