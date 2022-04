Among Us VR : le party game arrive sur les casques Meta Quest 2, Oculus Rift et Rift S !

Among Us VR est un party game multijoueur mêlant coopération et trahison, sorti initialement en 2018 sur les plateformes mobiles (Android, iOS, Chrome OS) avant d'arriver sur Windows. C'est en 2020 qu'il débarqua sur Nintendo Switch et en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. 2022 sera donc celle où les joueurs VR vont enfin pouvoir profiter du titre en toute immersion.

Among Us nous plonge dans un monde très coloré où il faut survivre à bord d'un vaisseau spatial dans lequel nos colocataires sont soit de vrais gentils, soit de vrais loups déguisés en agneaux qui ne sont là que pour tuer tout le monde. La version VR d'Among Us est annoncée pour offrir le même fun que l'originale, mais en le vivant à l'intérieur de son propre Skeld. Il permet de jouer seul ou en multijoueur (de 4 à 10 personnes) et il est développé par Innersloth LLC, Robot Teddy et Schell Games (Red Matter 2 et Until You Fall). Il sera localisé en anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais et coréen.

Among Us n'a pas encore de daté précise de sortie, mais devrait arriver dans nos casques VR courant 2022. Il sera disponible sur Oculus Quest 2, Oculus Rift et Oculus Rift S.