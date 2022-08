Among Us VR : les inscriptions pour la bêta sont ouvertes

Véritable phénomène de l'été 2020, Among Us date pourtant de 2018, mais InnerSloth continue de soutenir son jeu inspiré de Mafia et Le Loup-Garou de Thiercellieux avec des mises à jour. Cependant, plusieurs joueurs attendent avec impatience Among Us VR, dévoilé lors des Game Awards 2021.

Among Us VR est attendu sur PlayStation VR (PS4), Oculus Rift et Oculus Rift S (PC) ainsi que sur le casque autonome Meta Quest 2, à une date encore inconnue. Mais si vous êtes équipés pour profiter de la réalité virtuelle et que vous trépignez d'impatience à l'idée d'essayer cette nouvelle version du party game, bonne nouvelle, les inscriptions à la bêta sont lancées. Il suffit de se rendre sur le site partagé par InnerSloth puis de rentrer son adresse e-mail et de sélectionner son casque VR parmi une longue liste. Les développeurs ont plusieurs fois affirmé leur volonté de proposer Among Us VR sur le plus de plateformes possible, cette bêta devrait servir à maximiser la compatibilité avec un tas de casques de réalité virtuelle.

InnerSloth ne communique pas encore les dates de cette bêta fermée, ni même celle de sortie d'Among Us VR, il faudra donc prendre son mal en patience. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 2 à 449,99 € sur Amazon (oui, les prix ont augmenté, mais Beat Saber est offert).

