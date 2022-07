Meta Quest 2 : c'est la crise, le casque VR va augmenter de prix !

Généralement, au cours du cycle de vie d'un produit, celui-ci baisse progressivement de prix, car les technologies qu'il embarque deviennent plus accessibles. Fait rare et étrange, Meta a décidé de faire tout l'inverse avec son Meta Quest 2, dont le prix de vente va être augmenté, 2 ans après sa sortie.

Ainsi, aux États-Unis, le casque de réalité virtuelle va passer de 299,99 $ à 399,99 $ en version 128 Go, et de 399,99 $ à 499,99 $ en version 256 Go. Meta se justifie en expliquant que ses coûts de fabrication et d'expédition ont augmenté et qu'il souhaite réévaluer ses tarifs pour pouvoir continuer à investir massivement dans la recherche de technologies futures. Faire payer les joueurs pour des technologies encore non disponibles, c'est rare, alors que la plupart des constructeurs investissent généralement dans un produit avant de le vendre pour se refaire une santé. Espérons juste qu'il ne s'agit pas d'une manière de surfer sur la forte demande autour du Meta Quest 2, régulièrement en rupture de stock depuis quelques mois...

Pour faire passer la pilule, le classique Beat Saber sera néanmoins offert à tous ceux qui achèteront un casque VR autonome entre le 1er août et le 31 décembre 2022, et l'activeront avant le 31 janvier 2023, à condition que le jeu ne soit pas déjà relié à leur compte.

L'élan de la VR est indéniable. Des jeux à productivité en passant par la forme physique et au-delà, la réalité virtuelle est devenue de plus en plus populaire, car elle a un impact positif sur la façon dont nous travaillons, jouons et nous connectons les uns avec les autres. Les gens ont dépensé plus d'un milliard de dollars dans les applications Meta Quest, contribuant ainsi à alimenter les activités des développeurs alors qu'ils proposent les jeux et les expériences qui rendent la réalité virtuelle formidable.

Dans le même temps, les coûts de fabrication et d'expédition de nos produits ont augmenté. En ajustant le prix de Quest 2, nous pouvons continuer à augmenter nos investissements dans la recherche révolutionnaire et le développement de nouveaux produits qui poussent l'industrie de la réalité virtuelle vers de nouveaux sommets.

Nous avons une feuille de route ambitieuse pour le matériel VR, en commençant par le lancement de notre casque haut de gamme, Project Cambria, plus tard cette année. Et nous prévoyons d'expédier de nouvelles générations de Meta Quest après cela. Chez Reality Labs Research, nous avons des équipes dédiées à l'avancement des technologies dans les écrans VR, l'audio, les avatars incroyablement réalistes, l' haptique, les interfaces au poignet , et plus encore. Et sur le front du contenu, nous avons une solide gamme de titres passionnants à venir pour le Meta Quest 2, notamment Ghostbusters VR, Among Us VR, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, BONELAB et NFL PRO ERA—Le premier jeu NFL sous licence officielle de VR.

Même avec ces changements de prix, Meta Quest 2 continue d'être le casque VR le plus abordable avec un ensemble de fonctionnalités comparables sur le marché. Et chaque casque ne cesse de s'améliorer après l'achat. Des améliorations du suivi manuel et Air Link à Meta Horizon Home, nous ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités pour rendre la réalité virtuelle plus sociale, intuitive et immersive que jamais. Nous continuerons d'expédier de nouvelles mises à jour logicielles passionnantes pour améliorer régulièrement nos produits.

C'est maintenant le bon moment pour nous de redoubler d'efforts pour faire avancer les technologies. Nous continuerons à travailler aux côtés des développeurs, des premiers utilisateurs et des fans inconditionnels qui jouent et construisent pour la réalité virtuelle tous les jours, et nous avons hâte de continuer à partager le travail que nous faisons chez Reality Labs sur la route vers le métaverse.