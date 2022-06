SideQuest est maintenant utilisable directement depuis les Meta Quest 1 et 2

SideQuest fait partie des applications que tout utilisateur de Meta Quest se doit de connaître, disponible sur ordinateur et permettant d'effectuer des manipulations sur son Quest à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Aussi, et surtout, l'application fait office de store applicatif, véritable tremplin pour les applications qui n'auraient pas encore rejoint officiellement le store de Meta.

Cependant, la nécessité de devoir brancher son casque à un ordinateur reste un frein pour certains. C'est donc avec joie que nous voyons débarquer l'application officielle SideQuest en tant qu'application native. Il est dorénavant possible d'installer ses applications directement depuis le casque, mais aussi les environnements personnalisés en quelques clics. En revanche, n'attendez pas plus de fonctionnalités : il s'agit uniquement d'un store. Nous sommes en conséquence très loin de ce que propose l'application de bureau : réglage des paramètres du casque, sauvegarde des applications, commandes ADB, etc.

Comme pour la version ordinateur ou celle pour les smartphones, il sera bien évidemment nécessaire que votre casque soit en mode développeur (voir notre vidéo). Pour installer la nouvelle application, il faudra télécharger le client Windows à cette adresse et suivre les indications à la lettre, ou bien utiliser l'application sur ordinateur que vous connaissez déjà en recherchant « SideQuest VR » dans la barre de recherche et en cliquant sur le bouton d'installation.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.