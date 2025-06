Nioh 3 dévoilé avec une vidéo et un tas d'infos, une surprise gratuite est disponible dès maintenant

Il y a quelques jours, Team Ninja annonçait avoir vendu plus de huit millions d'exemplaires de sa franchise Nioh, qui ne compte que deux épisodes... pour le moment. Alors que le studio accompagne PlatinumGames sur Ninja Gaiden 4, il vient de dévoiler lors du PlayStation State of Play Nioh 3. Place à la première bande-annonce :

Fumihiko Yasuda, producteur du jeu, nous explique ce qu'il faut savoir sur Nioh 3 :

Incarnez le prochain shogun et dressez-vous sur le chemin du mal





Dans Nioh 3, le protagoniste est un jeune guerrier destiné à devenir le prochain shogun. Mais pourquoi est-il aussi farouchement déterminé à affronter les yōkai ? Ça, nous vous le révélerons un autre jour, mais il y a quelque chose que nous sommes en mesure de vous dévoiler aujourd’hui ! Vous pouvez désormais avoir recours à deux styles distincts de combat sur le champ de bataille : Samouraï et Ninja.

Le style Samouraï se traduit par un gameplay proche des titres précédents de la franchise. De nouvelles actions sont toutefois venues étoffer la jouabilité, notamment Arts maîtrisés, qui optimisent la puissance des arts martiaux, ou encore Déviation, qui permet aux joueurs de parer les attaques ennemies au dernier moment. Cette approche permet de créer une série de combats singuliers tout aussi intenses que dévastateurs.

Quant au style Ninja, il fait la part belle à la vélocité en mettant l’accent sur les esquives et les frappes aériennes qui confèrent aux ninjas un avantage indéniable : la capacité de se positionner hors de portée de l’ennemi pour lancer des attaques exploitant toute une variété de techniques de ninjutsu selon la situation. Vous pouvez faire appel à des techniques telles que Brouillard, qui génère un clone après une attaque, et Esquive, qui permet d’échapper in extremis aux frappes ennemies. Ces deux compétences vous aident à déjouer les offensives des adversaires tout en infligeant des attaques foudroyantes et dévastatrices par-derrière.

À tout moment, vous avez la capacité de basculer instantanément entre Samouraï et Ninja. Il vous sera ainsi possible de choisir votre style préféré au cours d’un scénario forgé par les plus forts, les plus rapides et les plus cruels. En fonction des tendances exhibées par les ennemis et propres aux niveaux, certains joueurs enchaîneront constamment les deux styles, alors que d’autres n’en choisiront qu’un seul pour progresser, quels que soient les défis se dressant sur leur chemin. N’hésitez pas à opter pour le style que vous préférez lorsque vous croiserez le fer avec certains des ennemis les plus farouches que nous ayons créés jusqu’alors.

Une zone ouverte truffée de défis



Outre les nouveaux styles de bataille, Nioh 3 vous plonge au cœur d’un domaine ouvert qui offre une liberté nouvelle. Vous pourrez ainsi explorer un monde en proie à la tension unique et aux affrontements qui sont devenus des caractéristiques intrinsèques de la série Nioh. Laissez-vous captiver par des rencontres inattendues avec des yōkai redoutables, explorez des villages suspects qui recèlent d’innombrables secrets violents et relevez les défis intimidants du Purgatoire. Contemplez les nouveaux environnements hostiles et périlleux tout en luttant pour survivre à ce royaume maudit !