Minecraft et 3 autres jeux entrent au World Video Game Hall of Fame

Conçu par Marcus « Notch » Persson et développé par le studio, alors indépendant, Mojang, Minecraft est aujourd'hui un monument du jeu vidéo. Le titre compte plus de 200 millions d'exemplaires vendus sur consoles de salon et portables, ordinateurs et mobiles, le phénomène ne désemplit pas.

Cette année, Minecraft est donc introduit au Wold Video Game Hall of Fame, une organisation fondée en 2015 et qui sélectionne chaque année un petit nombre de jeux vidéo qui ont leur place dans la culture populaire. L'année dernière, le Solitaire, Super Mario Kart, Mortal Kombat et Colossal Cave Adventure avaient rejoint Doom, Pac-Man, Pong, Tetris, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, GTA III, Street Fighter II ou encore Final Fantasy VII. Et pour cette cuvée 2020, il y a du lourd, avec Minecraft, mais pas seulement.

Le World Video Game Hall of Fame a en effet également sélectionné Bejeweled, Centipede et King's Quest, des titres beaucoup plus anciens et qui ont, il est vrai, marqué l'histoire du jeu vidéo. En 2021, à qui le tour ?