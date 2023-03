Forza Horizon 5 désormais jouable avec le DLSS 3, d'autres jeux accueillent la technologie de NVIDIA

NVIDIA l'avait annoncé en début d'année, de plus en plus de titres vont accueillir sa technologie DLSS 3, sans oublier le DLSS 2 pour les utilisateurs de cartes graphiques d'ancienne génération. Et aujourd'hui, c'est Forza Horizon 5 qui a droit à une mise à jour pour gagner en performances, et il n'est pas le seul.

Le jeu de course de Playground Games est désormais compatible avec le DLSS 3 et Reflex, permettant de jouer en 4K à plus de 120 fps avec tous les réglages au maximum si vous avez une GeForce RTX Série 40. Le DLSS 2 s'invite quant à lui sur Deceive Inc., Tchia, Smalland: Survive the Wilds, Gripper et The Last of Us Part I.

NVIDIA rappelle au passage qu'il a lancé lors de la GDC les plug-ins DLSS Frame Generation, pour que tous les développeurs puissent intégrer facilement cette technologie dans leurs jeux, idem pour ICAT, comme l'indique le constructeur :

La publication de nos plug-ins DLSS Frame Generation permettra à un plus grand nombre de développeurs d'adopter cette technologie d'optimisation du framerate. Le DLSS Frame Generation est également accessible via NVIDIA Streamline, un framework open source et cross-vendor qui simplifie l'intégration des technologies de super résolution dans les jeux et les applications 3D. L'outil de comparaison et d'analyse d'images (ICAT) de NVIDIA permet d'analyser rapidement la qualité de l'image entre les captures d'écran et les vidéos, et fonctionne sur n'importe quel PC Windows. Il est essentiel pour aider la presse à déterminer les paramètres appropriés lors de l'analyse de la qualité de l'image. Avec la dernière mise à jour, nous prenons désormais en charge les vidéos au format HEVC pour la comparaison et la possibilité d'exporter votre analyse sous forme de fichier vidéo. NVIDIA ICAT permet aux utilisateurs de comparer facilement jusqu'à 4 captures d'écran ou vidéos à l'aide de curseurs, de côte à côte et de zooms pixel peeping. Alignez les comparaisons dans l'espace et dans le temps, examinez les différences et tirez-en des conclusions. Téléchargez l'outil de comparaison et d'analyse d'images de NVIDIA ici.

Pour rappel, The Last of Us Part I est disponible depuis aujourd'hui sur PC, vous pouvez le retrouver à 53,99 € sur Gamesplanet.

