NVIDIA : 7 nouveaux jeux compatibles avec le DLSS, 6 avec Reflex

NVIDIA continue de mettre le paquet sur sa technologie DLSS, permettant pour rappel d'augmenter le nombre d'images par seconde tout en conservant une image de haute qualité en résolution native. Le constructeur fait aujourd'hui le point sur les nouveaux jeux compatibles.

Ce mois-ci, ce seront pas moins de sept jeux qui pourront profiter du DLSS, au lancement ou via une mise à jour, voici la liste :

Atomic Heart (lancement le 21 février avec DLSS 3) ;

(lancement le 21 février avec DLSS 3) ; Blood Bowl 3 (lancement le 23 février avec DLSS 2) ;

(lancement le 23 février avec DLSS 2) ; Hello Neighbor 2 (mise à jour le 17 février avec DLSS 2 et ray-tracing) ;

(mise à jour le 17 février avec DLSS 2 et ray-tracing) ; HI-FI Rush (disponible dès maintenant avec DLSS 2) ;

(disponible dès maintenant avec DLSS 2) ; PlanetSide 2 (disponible dès maintenant avec DLSS 2) ;

(disponible dès maintenant avec DLSS 2) ; Returnal (disponible dès maintenant avec DLSS 2 et ray-tracing) ;

(disponible dès maintenant avec DLSS 2 et ray-tracing) ; Sons of the Forest (disponible en accès anticipé le 23 février avec DLSS 2) ;

(disponible en accès anticipé le 23 février avec DLSS 2) ; Wanted : Dead (disponible dès maintenant avec DLSS 2).

Au passage, NVIDIA annonce que de nouveaux jeux bénéficient de sa technologie Reflex, réduisant la latence système pour une expérience plus fluide. Six nouveaux titres profitent ainsi de Reflex, à savoir Deliver Us Mars, Dying Light 2 Stay Human, Hi-Fi Rush, Hitman World of Assassination, Perish et World of Warcraft.

Les technologies DLSS et Reflex sont pour rappel disponibles via les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, que vous pouvez retrouver sur Amazon.