DLSS : un point sur les nouveaux jeux compatibles avec la technologie de NVIDIA

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo qui profitent désormais de ses technologies, notamment le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Le constructeur met en avant huit titres, mais il ne s'agit pas forcément de nouveautés et il y a même une extension qui ne sortira pas avant quelques mois.

Stellar Blade et Dune: Awakening sont désormais jouables avec le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, mais également Marvel's Spider-Man 2, MindsEye et Rematch, tandis que l'extension L'Ordre des Géants d'Indiana Jones et le Cercle Ancien bénéficiera évidemment de cette technologie à son lancement en septembre prochain.

Stellar Blade : Développé par SHIFT UP, le très acclamé Stellar Blade arrive sur PC le 12 juin, avec un support dès le premier jour pour la suite complète des technologies DLSS 4. En activant la suite des technologies DLSS 4 dans Stellar Blade, les performances en 4K avec les paramètres maximum sont multipliées en moyenne par 3,4 fois sur les cartes graphiques GeForce RTX 50 Series. Profitez de taux de rafraîchissement allant jusqu'à 540 FPS sur la GeForce RTX 5090, la carte graphique de jeu la plus rapide au monde. Jouez à plus de 300 FPS sur la GeForce RTX 5080 et la GeForce RTX 5070 Ti. Et à plus de 260 FPS sur la GeForce RTX 5070. Stellar Blade est un jeu d'action très performant, et en utilisant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex, les joueurs GeForce RTX 50 Series peuvent profiter de l'expérience PC ultime, avec des taux de rafraîchissement sans précédent, une latence PC super faible et des graphismes de qualité maximale, parfait pour le gameplay rapide de Stellar Blade. Découvrez-le en action dans cette bande-annonce du DLSS 4 déjà publiée. (Lire aussi : TEST Stellar Blade : un portage PC bien musclé ou pas ?) Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants : Les aventures d'Indiana Jones acclamées par la critique dans Indiana Jones et le Cercle Ancien peuvent être vécues sur les PC GeForce RTX dans les meilleures conditions grâce au DLSS 4 avec Multi Frame Generation, au DLSS Ray Reconstruction, au DLSS Super Resolution, à NVIDIA Reflex, au DLAA et au ray tracing complet immersif. Et à partir du 4 septembre, Indy pourra explorer la ville animée de Rome, les ruines croulantes du Colisée et les jardins immaculés du Vatican à travers une nouvelle aventure dans le DLC Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants. Sur PC, la suite de technologies DLSS et RTX de NVIDIA permettra d'améliorer encore plus le DLC Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants, offrant aux joueurs GeForce RTX l'expérience la plus détaillée et la plus performante possible pour cette nouvelle aventure d'Indy. (Lire aussi : TEST Indiana Jones et le Cercle Ancien : sa place est dans votre console !) Dune: Awakening : Avec la recréation d'Arrakis au rendu saisissant, le très attendu Dune: Awakening de Funcom permet aux joueurs de s'immerger dans le monde riche et imaginatif créé par Frank Herbert et porté à l'écran par les films primés de Denis Villeneuve et Legendary Entertainment. Dune: Awakening est disponible pour tous aujourd'hui, le 10 juin, suite à l'accès anticipé qui a commencé le 5 juin pour les acheteurs des éditions Deluxe et Ultimate. Pour une expérience optimale, les joueurs GeForce RTX devraient télécharger et installer notre nouveau pilote pour Dune: Awakening. Dès sa sortie, Dune: Awakening inclut le support pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex, qui réduit la latence du PC jusqu'à 50 %. Et via l'application NVIDIA, le DLSS Super Resolution peut être mis à niveau vers notre modèle d'IA transformer amélioré, pour une qualité d'image encore meilleure. Le DLSS 4 avec Multi Frame Generation multiplie les taux de rafraîchissement en moyenne par 4,9 fois en 4K, avec les paramètres maximum.

Marvel's Spider-Man 2 : Les Spider-Men, Peter Parker et Miles Morales, reviennent dans Marvel's Spider-Man 2, une nouvelle aventure passionnante de la franchise Marvel's Spider-Man. À sa sortie, la version PC de ce titre proposait le support pour le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution, le DLSS Ray Reconstruction, le DLAA, NVIDIA Reflex et plusieurs effets en ray tracing. Aujourd'hui, une mise à jour a introduit la prise en charge du DLSS 4 avec Multi Frame Generation pour les joueurs de la série GeForce RTX 50, multipliant ainsi les taux de rafraîchissement. En utilisant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation et le DLSS Ray Reconstruction, les performances dans Marvel's Spider-Man 2 ont été multipliées par 4,9 en moyenne sur les GPU GeForce RTX 50 à 4K, avec le ray tracing et d'autres paramètres au maximum. (Lire aussi : TEST Marvel's Spider-Man 2 : tissez votre toile sur PC) MindsEye : MindsEye est le thriller d'action-aventure AAA de Build A Rocket Boy qui propose des combats de haute intensité, de la conduite et les meilleures cinématiques de sa catégorie, sous la direction de Leslie Benzies. Connu pour son sens de l'innovation et sa capacité à repousser les limites du possible en matière de technologie de jeu, MindsEye offre aux joueurs une histoire unique et une expérience de très grande qualité. À sa sortie, MindsEye proposera le support pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution, le DLAA et NVIDIA Reflex, offrant aux joueurs GeForce RTX la meilleure expérience possible dès le premier jour. Et via l'application NVIDIA, les joueurs de la série GeForce RTX peuvent mettre à niveau le DLSS Super Resolution vers notre dernier modèle d'IA transformer, améliorant encore la qualité d'image.

Mecha BREAK : Développé par Amazing Seasun Games, Mecha BREAK est un jeu de tir à la troisième personne multijoueur qui permet aux joueurs de choisir parmi divers mechas et d'affronter des machines de guerre colossales sur des terrains dangereux. Les événements bêta de Mecha BREAK ont mis en avant la prise en charge de DLSS Frame Generation et DLSS Super Resolution, accélérant les performances pour les joueurs GeForce RTX. Le 1er juillet, Mecha BREAK sera officiellement lancé et inclura le support dès le premier jour pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, multipliant les taux de rafraîchissement pour les joueurs de la série GeForce RTX 50.

REMATCH : Sloclap, les créateurs du très acclamé Sifu, lancent REMATCH le 19 juin. Ce jeu de football en 5 contre 5 voit les joueurs s'affronter en ligne dans des matchs rapides et basés sur le skill, sans hors-jeu ni fautes. REMATCH sera officiellement lancé le 19 juin, avec un accès anticipé à partir du 16 juin via l'achat des éditions Pro et Elite du jeu. Lorsque vous lancez le jeu, vous pouvez activer le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex pour accélérer les taux de rafraîchissement de chaque match de football et faire en sorte que vos actions soient encore plus rapides.

Dragonkin: The Banished : Plongez dans Dragonkin: The Banished de Nacon et Eko Software, dans un monde corrompu par le sang des dragons, où des créatures maléfiques surgissent des entrailles de la terre. Lorsque ce jeu est entré en Early Access en mars, les joueurs GeForce RTX pouvaient accélérer les performances avec le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution. Une récente mise à jour a ajouté la prise en charge du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, permettant aux joueurs de la série GeForce RTX 50 de profiter de taux de rafraîchissement encore plus rapides. Et via l'application NVIDIA, les joueurs de la série GeForce RTX peuvent mettre à niveau le DLSS Super Resolution vers notre dernier modèle d'IA transformer, améliorant encore la qualité d'image.

