Mecha BREAK : les fans de Gundam vont adorer ce nouveau jeu

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, Seasun Games a dévoilé la première bande-annonce de son prochain jeu, qui avait tout l'air d'un titre basé sur la franchise Gundam. Finalement, il s'agit de Mecha BREAK, un jeu d'action multijoueur avec plusieurs modes de jeux, voici la vidéo :

Mecha BREAK est donc un jeu d'action avec des gros robots qui s'affrontent dans des batailles en 3 vs 3, 6 vs 6 ou en Battle Royale. Les joueurs pourront personnaliser leurs méchas avec plus de 120 modules de couleurs pour des combinaisons uniques, et surtout incarner des robots spécialisés dans l'assaut, la mêlée, le tir à distance, la reconnaissance et le soutien.

Mecha BREAK n'a pas encore de date de sortie, il est simplement attendu sur PC, via Steam. Vous pouvez sinon retrouver Armored Core VI: Fires of Rubicon à 53,99 € sur Gamesplanet.