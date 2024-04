Sonic Frontiers 2 : deux insiders se lâchent, les fans vont adorer !

Sonic a eu du mal à entrer dans l'ère de la 3D, au point que SEGA a préféré refaire des jeux en 2D, comme l'excellent Sonic Mania. Mais en 2022 est sorti Sonic Frontiers, un jeu d'action et d'aventure en 3D et en monde ouvert, cassant tous les codes de la franchise. Une recette qui a tout de même fonctionné, Sonic Frontiers s'est vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires.

Le hérisson bleu a depuis refait un tour vers la 2,5D avec Sonic Superstars, mais d'après plusieurs insiders, la formule en 3D et en monde ouvert pourrait faire son retour. L'insider Daniel Richtman a en effet affirmé que Sonic Frontiers 2 serait en développement chez SEGA, une information confirmée par MbKKssTBhz5, autre insider bien renseigné. Ce dernier explique qu'il s'agirait d'une suite à Sonic Frontiers en termes de gameplay, mais le nom pourrait changer, rappelant au passage que le premier volet était appelé Sonic Rangers avant son annonce. Le titre final ne serait donc pas forcément Sonic Frontiers 2, mais l'esprit de cet épisode serait conservé.

Voilà qui devrait intéresser les fans de cet opus en monde ouvert et en 3D, mais il faudra quand même patienter jusqu'à une officialisation de la part de SEGA avant de se réjouir. Vous pouvez retrouver Sonic Frontiers à partir de 28,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

