Castaway : les fans de Zelda: Link's Awakening vont adorer ce nouveau jeu !

Canari Games a sorti l'année dernière Lunark, un excellent jeu d'aventure en pixel-art dans un monde de science-fiction. Pour son prochain projet, le studio indépendant change totalement de monde et nous emmènera sur une île inexplorée, qui pourrait faire suer les avocats de Nintendo tant l'hommage à un jeu The Legend of Zelda est appuyé :

Voici Castaway, un jeu d'action et d'aventure rétro qui rappelle évidemment The Legend of Zelda: Link's Awakening. Nous suivrons Martin, à la recherche de son animal de compagnie sur une île inconnue après le crash de son vaisseau spatial. Canari Games ne s'en cache pas, Castaway sera « un micro jeu » avec seulement trois boss dans le Mode Histoire, mais les joueurs pourront s'amuser avec un Mode Survivant, demandant de gravir 50 étages d'une tour.

Pour tous les âges : du mode « pacifiste » sans ennemis ou « invincible » au défi corsé du mode « injuste », Castaway s'adresse à tous les âges, des joueurs chevronnés aux plus jeunes souhaitant s’initier au genre. Vous pouvez aussi tenter de finir le jeu le plus vite possible grace au mode speedrun !

: du mode « pacifiste » sans ennemis ou « invincible » au défi corsé du mode « injuste », Castaway s'adresse à tous les âges, des joueurs chevronnés aux plus jeunes souhaitant s’initier au genre. Vous pouvez aussi tenter de finir le jeu le plus vite possible grace au mode speedrun ! Graphismes en pixelart charmants : plongez dans un monde rétro en pixelart 2D rappelant les classiques des jeux d'aventure. Vous allez vous sentir comme à la maison !

: plongez dans un monde rétro en pixelart 2D rappelant les classiques des jeux d'aventure. Vous allez vous sentir comme à la maison ! Aptitudes d'armes uniques : résolvez des énigmes en mettant la main sur des armes aux caractéristiques uniques - l'épée pour la rapidité, la pioche pour la puissance et le grappin pour une mobilité accrue.

: résolvez des énigmes en mettant la main sur des armes aux caractéristiques uniques - l'épée pour la rapidité, la pioche pour la puissance et le grappin pour une mobilité accrue. Bande-son envoûtante : savourez des mélodies héroïques ou inquiétantes façon chiptune, un hommage vibrant à l'ère des consoles 8 bits !

Castaway est attendu sur PC, via Steam, à une date encore inconnue. En attendant, vous pouvez retrouver la première bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page, ainsi que The Legend of Zelda: Link's Awakening pour Nintendo Switch à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : Mina the Hollower : les créateurs de Shovel Knight sur un nouveau jeu inspiré des Zelda sur Game Boy Color