Amazon Prime Gaming : pas moins de 23 jeux offerts pour août 2024, les fans d'Adam Jensen vont adorer !

Le mois dernier, la branche gaming d'Amazon a été plus que généreuse à l'occasion des Prime Days en offrant pas moins de 15 jeux dans un premier temps, puis trois de plus sur une journée et ce sans compter les titres de juillet à proprement parler. Bonne nouvelle, cette hausse de générosité va se poursuivre en août, avec pas moins de 23 productions distribuées au fil des semaines. En tête, nous retrouvons Deus Ex: Mankind Divided sans DRM et plusieurs Tomb Raider, pas forcément tous appréciés d'ailleurs. Clairement, il y a de quoi se faire plaisir malgré leur âge.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en août 2024 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Du côté d'Amazon Luna, ce sont neuf jeux de plus qui viennent s'ajouter à la rotation, à savoir Batman Arkham Knight, Wobbledogs, Horizon Chase Turbo, ULTRAKILL, Monster Truck Championship, KUNAI, Young Souls, Wonder Boy: The Dragon's Trap et le free-to-play XDefiant d'Ubisoft.

LES JEUX GRATUITS D'AOÛT 2024 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois d'août, le premier jeu étant d'ores et déjà disponible. Ce mois-ci, les joueurs pourront commander un équipage de pirates à vapeur dans SteamWorld Heist, et incarner la fugitive Lara Croft accusée du meurtre de son ancien mentor dans Tomb Raider: The Angel of Darkness. Maintenant disponible - SteamWorld Heist (GOG Code) - Les joueurs seront aux commandes d'un équipage de pirates à vapeur dans une série de fusillades tactiques épiques.

- Les joueurs seront aux commandes d'un équipage de pirates à vapeur dans une série de fusillades tactiques épiques. Maintenant disponible - Deus Ex: Mankind Divided (GOG Code) - Le joueur devra démêler une vaste conspiration à l'échelle mondiale dans la peau d'Adam Jensen, un agent secret expérimenté armé d'un nouvel arsenal d'augmentations à la pointe de la technologie.

- Le joueur devra démêler une vaste conspiration à l'échelle mondiale dans la peau d'Adam Jensen, un agent secret expérimenté armé d'un nouvel arsenal d'augmentations à la pointe de la technologie. Maintenant disponible - Tomb Raider: The Angel of Darkness (GOG Code) - Les épreuves traversées par Lara l'ont profondément transformée. Elle est devenue une version plus sombre, plus dure et plus autoritaire d'elle-même. Un appel téléphonique désespéré de son ancien mentor Von Croy la conduit à Paris. Mais à son arrivée, elle découvre que le vieil homme a été brutalement assassiné et qu'un complot vise à lui faire porter le chapeau.

- Les épreuves traversées par Lara l'ont profondément transformée. Elle est devenue une version plus sombre, plus dure et plus autoritaire d'elle-même. Un appel téléphonique désespéré de son ancien mentor Von Croy la conduit à Paris. Mais à son arrivée, elle découvre que le vieil homme a été brutalement assassiné et qu'un complot vise à lui faire porter le chapeau. Maintenant disponible - Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles (GOG Code) - Alors que Lara n'avait que 16 ans, le professeur Werner Von Croy, un archéologue de renommée mondiale, lui a enseigné l'archéologie. Lara se trouve aujourd'hui en Égypte, où elle s'occupe de ses affaires jusqu'à ce qu'une mare de sables mouvants l'entraîne sous terre, au cœur d'un ancien tombeau.

- Alors que Lara n'avait que 16 ans, le professeur Werner Von Croy, un archéologue de renommée mondiale, lui a enseigné l'archéologie. Lara se trouve aujourd'hui en Égypte, où elle s'occupe de ses affaires jusqu'à ce qu'une mare de sables mouvants l'entraîne sous terre, au cœur d'un ancien tombeau. 8 août - Gravity Circuit (Amazon Games App) - En suivant Kai, un héros de guerre solitaire qui exploite les mystérieux pouvoirs du circuit de gravité, le joueur se lance dans une aventure au cœur d'un monde futuriste peuplé de robots doués de sensibilité.

- En suivant Kai, un héros de guerre solitaire qui exploite les mystérieux pouvoirs du circuit de gravité, le joueur se lance dans une aventure au cœur d'un monde futuriste peuplé de robots doués de sensibilité. 8 août - South of the Circle (GOG Code) - Cette histoire narrative profonde raconte la relation naissante entre Peter et Clara, deux universitaires de Cambridge impliqués dans un conflit politique.

- Cette histoire narrative profonde raconte la relation naissante entre Peter et Clara, deux universitaires de Cambridge impliqués dans un conflit politique. 8 août - Loop Hero (Epic Games Store) - À l'aide d'un jeu de cartes mystiques extensible, le héros peut placer des ennemis, des bâtiments et des terrains le long de chaque boucle d'expédition unique.

- À l'aide d'un jeu de cartes mystiques extensible, le héros peut placer des ennemis, des bâtiments et des terrains le long de chaque boucle d'expédition unique. 8 août - Trek to Yomi (Epic Games Store) - En incarnant le jeune épéiste Hiroki, les joueurs devront protéger leur ville et leurs proches contre les menaces extérieures. Confronté à une tragédie et tenu à son devoir, le samouraï solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour se confronter à lui-même et décider de la voie à suivre.

- En incarnant le jeune épéiste Hiroki, les joueurs devront protéger leur ville et leurs proches contre les menaces extérieures. Confronté à une tragédie et tenu à son devoir, le samouraï solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour se confronter à lui-même et décider de la voie à suivre. 8 août - Kraken Academy!! (Amazon Games App) - L'objectif de ce jeu est de se faire des amis, de libérer les esprits et de s'allier à un kraken magique pour sauver le monde.

- L'objectif de ce jeu est de se faire des amis, de libérer les esprits et de s'allier à un kraken magique pour sauver le monde. 15 août - Baldur's Gate II: Enhanced Edition (Amazon Games App) - Après avoir rassemblé un groupe de héros, le joueur part pour une aventure légendaire dans cette épopée fantastique riche en histoires où chaque choix compte.

- Après avoir rassemblé un groupe de héros, le joueur part pour une aventure légendaire dans cette épopée fantastique riche en histoires où chaque choix compte. 15 août - Beholder 3 (Amazon Games App) - Lorsqu'un agent de sécurité de haut rang vous sauve le héros de la prison, le joueur finit par devenir un pion dans ses plans. Il devra alors éliminer tous ceux qui s'opposent à ses plans secrets et tenter de retrouver sa vie tout en menant de front deux emplois.

- Lorsqu'un agent de sécurité de haut rang vous sauve le héros de la prison, le joueur finit par devenir un pion dans ses plans. Il devra alors éliminer tous ceux qui s'opposent à ses plans secrets et tenter de retrouver sa vie tout en menant de front deux emplois. 15 août - Hard West 2 (GOG Code) - Dans ce jeu de tactique au tour par tour, qui se déroule dans un monde du Far West où rien n'est ce qu'il paraît être, l'objectif est d'être plus malin, plus rapide et plus efficace que les ennemis.

- Dans ce jeu de tactique au tour par tour, qui se déroule dans un monde du Far West où rien n'est ce qu'il paraît être, l'objectif est d'être plus malin, plus rapide et plus efficace que les ennemis. 15 août - En Garde! (GOG Code) - En incarnant Adalia, le joueur participe à des escapades audacieuses, pleines de combats à l'épée, de satire et d'escroqueries. Il devra défier le cruel Comte-Duc et s'opposer à la tyrannie avec panache !

- En incarnant Adalia, le joueur participe à des escapades audacieuses, pleines de combats à l'épée, de satire et d'escroqueries. Il devra défier le cruel Comte-Duc et s'opposer à la tyrannie avec panache ! 15 août - Stray Gods: The Roleplaying Musical (GOG Code) - Dans un monde fantastique moderne, Grace, qui a abandonné ses études, se voit accorder le pouvoir d'une muse - un pouvoir dont elle aura besoin pour découvrir la vérité derrière la mort de son prédécesseur avant que le temps ne s'écoule. Le joueur décide avec qui Grace s'allie, à qui elle peut faire confiance et qui peut la trahir dans ce jeu de rôle musical magnifiquement illustré à la main.

- Dans un monde fantastique moderne, Grace, qui a abandonné ses études, se voit accorder le pouvoir d'une muse - un pouvoir dont elle aura besoin pour découvrir la vérité derrière la mort de son prédécesseur avant que le temps ne s'écoule. Le joueur décide avec qui Grace s'allie, à qui elle peut faire confiance et qui peut la trahir dans ce jeu de rôle musical magnifiquement illustré à la main. 22 août - Grime: Definitive Edition (Amazon Games App) - Dans un environnement surréaliste, le joueur devra parer et absorber les nombreux ennemis qu'il rencontrera à l'aide d'armes vivantes dont la forme et la fonction varient.

- Dans un environnement surréaliste, le joueur devra parer et absorber les nombreux ennemis qu'il rencontrera à l'aide d'armes vivantes dont la forme et la fonction varient. 22 août - KeyWe (Epic Games Store) - KeyWe est un jeu de casse-tête postal coopératif mettant en scène Jeff et Debra, deux petits oiseaux kiwis travaillant dans un bureau de poste fantaisiste. Sans mains pour les aider, ils doivent sauter, battre des ailes, picorer et se frayer un chemin à travers un paysage interactif de leviers, de cloches et de boutons pour que leurs courriers soient livrés à temps.

- KeyWe est un jeu de casse-tête postal coopératif mettant en scène Jeff et Debra, deux petits oiseaux kiwis travaillant dans un bureau de poste fantaisiste. Sans mains pour les aider, ils doivent sauter, battre des ailes, picorer et se frayer un chemin à travers un paysage interactif de leviers, de cloches et de boutons pour que leurs courriers soient livrés à temps. 22 août - Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) - Dans ce jeu, le joueur affronte des boss dans des affrontements musicaux, se fraye un chemin à travers des puzzles et explore des environnements uniques situés dans l'esprit humain.

- Dans ce jeu, le joueur affronte des boss dans des affrontements musicaux, se fraye un chemin à travers des puzzles et explore des environnements uniques situés dans l'esprit humain. 22 août - Spells & Secrets (GOG Code) - Spells & Secrets est une expérience rogue-lite intense et motivante qui invite tout le monde à découvrir ce genre passionnant grâce à son récit d'aventure. Le joueur doit libérer l'Académie des sorciers de Greifenstein des créatures magiques en utilisant ses sorts de manière créative.

- Spells & Secrets est une expérience rogue-lite intense et motivante qui invite tout le monde à découvrir ce genre passionnant grâce à son récit d'aventure. Le joueur doit libérer l'Académie des sorciers de Greifenstein des créatures magiques en utilisant ses sorts de manière créative. 22 août - Young Souls (Amazon Games App) - Le joueur devra combattre des hordes de gobelins belliqueux, monter en niveau avec des centaines d'armes et d'accessoires, explorer et voyager entre les mondes, en incarnant des jumeaux rebelles qui se battent pour sauver leur père adoptif.

- Le joueur devra combattre des hordes de gobelins belliqueux, monter en niveau avec des centaines d'armes et d'accessoires, explorer et voyager entre les mondes, en incarnant des jumeaux rebelles qui se battent pour sauver leur père adoptif. 29 août - Arcade Paradise (GOG Code) - Pour transformer la laverie familiale en paradis des jeux d'arcade, il faudra gérer les bénéfices, ramasser les chewing-gums, faire la lessive et obtenir des pièces de monnaie pour débloquer des bornes de jeux d'arcade.

- Pour transformer la laverie familiale en paradis des jeux d'arcade, il faudra gérer les bénéfices, ramasser les chewing-gums, faire la lessive et obtenir des pièces de monnaie pour débloquer des bornes de jeux d'arcade. 29 août - INDUSTRIA (GOG Code) - Le soir de la chute du mur de Berlin, une jeune femme plonge dans une dimension parallèle pour retrouver son collègue de travail disparu dans des circonstances mystérieuses. Alors que les checkpoints de Berlin-Est sont encore envahis par la foule, Nora s'échappe de ce monde, dans des strates temporelles méconnues et vers un destin indéterminé.

- Le soir de la chute du mur de Berlin, une jeune femme plonge dans une dimension parallèle pour retrouver son collègue de travail disparu dans des circonstances mystérieuses. Alors que les checkpoints de Berlin-Est sont encore envahis par la foule, Nora s'échappe de ce monde, dans des strates temporelles méconnues et vers un destin indéterminé. 29 août - The Collage Atlas (Amazon Games App) - Un monde de rêve entièrement dessiné à la main, où chaque petit détail a été réalisé avec amour à la plume et à l'encre sur papier. LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Batman Arkham Knight

Wobbledogs

Horizon Chase Turbo

ULTRAKILL

Monster Truck Championship

KUNAI

Young Souls

Wonder Boy: The Dragon's Trap

XDefiant

Fortnite (LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival)

Trackmania

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

LEGO Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faut débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.