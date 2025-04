Amazon Prime Gaming : pas moins de 23 jeux offerts pour avril 2025, dont de l'action dans l'univers de Minecraft

Un nouveau a débuté et il est donc possible depuis ce jeudi de récupérer une partie des jeux offerts en avril si vous êtes abonnés à Amazon Prime Gaming. La quantité reste importante pour ne pas changer, avec de nombreuses productions indépendantes à découvrir, en plus de classiques. En tête d'affiche, nous retrouvons Mafia III: Definitive Edition qui vient donc conclure le tour d'horizon de la licence, une bonne manière de s'occuper avant l'arrivée de Mafia: The Old Country cet été. Et avec la sortie en salles de Minecraft, Le Film, ce n'est pas étonnant de voir Minecraft Legends être proposé.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en avril 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Du côté d'Amazon Luna, comme d'habitude, cinq nouveaux titres ont rejoint la rotation en plus des habitués, tous accessibles sans frais grâce à l'abonnement.

LES JEUX GRATUITS D'AVRIL 2025 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois d'avril, les premiers jeux étant d'ores et déjà disponibles. Ce mois-ci, les joueurs pourront s'attaquer à des bases de piglin le jour et défendre leurs alliés à la tombée de la nuit dans Minecraft Legends et suivre Kai, un héros de guerre solitaire, dans une aventure au sein d'un monde futuriste peuplé de robots sensibles dans Gravity Circuit. Maintenant disponible - Mafia III: Definitive Edition (GOG Code) - Après des années de combat au Vietnam, Lincoln Clay est désormais convaincu que la famille ne représente pas ceux avec nous naissons, mais ceux avec qui nous mourrons. Lorsque sa famille de substitution est détruite par la mafia italienne, Lincoln s'entoure d'une nouvelle famille avec pour projet de se venger des mafiosos responsables.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté

Hot Wheels Unleashed

Bee Simulator

Thymesia

The Jackbox Party Pack 6

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.