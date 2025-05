Amazon Prime Gaming : la Force est puissante en mai 2025 avec 23 jeux offerts et une célébration de la Journée Star Wars

Le mois de mai vient tout juste de débuter et Amazon Prime Gaming est déjà chaud bouillant puisque les premiers jeux offerts aux abonnés sont d'ores et déjà disponibles, tandis que la liste complète a été communiquée. Cela n'a rien d'étonnant compte tenu de la mise en avant de tout un tas de productions Star Wars dans le cadre de May the 4th, la journée dédiée à la licence qui tombera donc ce dimanche. À cette occasion, il est possible de récupérer plusieurs titres dès maintenant. Il n'est d'ailleurs pas encore trop tard pour obtenir une partie des offres d'avril si ce n'est pas encore fait. Notez aussi la présence de Wolfenstein II: The New Colossus pour aller buter du nazi aux États-Unis ou encore de Styx: Master of Shadows, alors que la série reviendra en fin d'année avec Styx: Blades of Greed.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en mai 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée. Du côté d'Amazon Luna, les ajouts à la rotation mensuelle sont assez nombreux, tous accessibles sans frais grâce à l'abonnement et avec tout un tas de titres Star Wars, dont certains disponibles sur une courte période, mais aussi Death Stranding, soit une bonne manière de surfer sur l'arrivée imminente de sa suite le mois prochain sur PS5.

LES JEUX GRATUITS DE MAI 2025 AVEC PRIME Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de mai, les premiers jeux étant d'ores et déjà disponibles. Ce mois-ci, les joueurs pourront s'immerger dans l'univers sombre et fantastique de Styx: Master of Shadows pour y incarner Styx, un gobelin vieux de deux siècles, mais aussi se lancer dans un voyage éprouvant, dans lequel les joueurs, tiraillés entre désolation et désespoir, exploreront les limites de la résilience humaine dans Amnesia: Rebirth. Maintenant disponible - Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga (Code GOG) - Le destin d'une galaxie repose entre les mains des joueurs qui sont amenés à diriger les grandes armées de la saga Star Wars : Épisode II - L'Attaque des clones dans d'intenses affrontements de stratégie en temps réel. Ils devront incarner l'Empire galactique, l'Alliance rebelle, les Wookies, la Fédération du commerce, les Gungans ou le Royal Naboo pour déterminer le cours de la guerre civile galactique.

- Le destin d'une galaxie repose entre les mains des joueurs qui sont amenés à diriger les grandes armées de la saga Star Wars : Épisode II - L'Attaque des clones dans d'intenses affrontements de stratégie en temps réel. Ils devront incarner l'Empire galactique, l'Alliance rebelle, les Wookies, la Fédération du commerce, les Gungans ou le Royal Naboo pour déterminer le cours de la guerre civile galactique. Maintenant disponible - LEGO Star Wars : La Saga complète (Code GOG) - Les joueurs peuvent dès maintenant s'immerger dans les 6 films Star Wars via un seul et même jeu vidéo ! Au programme : de nouveaux personnages, de nouveaux niveaux, de nouvelles fonctionnalités et, pour la première fois, la possibilité de construire et de combattre dans une galaxie Star Wars amusante et originale sur PC !

- Les joueurs peuvent dès maintenant s'immerger dans les 6 films Star Wars via un seul et même jeu vidéo ! Au programme : de nouveaux personnages, de nouveaux niveaux, de nouvelles fonctionnalités et, pour la première fois, la possibilité de construire et de combattre dans une galaxie Star Wars amusante et originale sur PC ! Maintenant disponible - Styx: Master of Shadows (Code GOG) - Styx: Master of Shadows est un jeu d'infiltration comprenant des éléments de jeux RPG. Les joueurs y incarnent Styx, un gobelin vieux de deux siècles qui commet divers crimes et délits pour se frayer un chemin dans un univers fantastique sombre.

- Styx: Master of Shadows est un jeu d'infiltration comprenant des éléments de jeux RPG. Les joueurs y incarnent Styx, un gobelin vieux de deux siècles qui commet divers crimes et délits pour se frayer un chemin dans un univers fantastique sombre. Maintenant disponible - The Invisible Hand (Application Amazon Games) - Envie de devenir riche le plus rapidement possible ? Bienvenue à FERIOS, où les joueurs seront en mesure de rechercher la richesse et le succès en tant que courtier en valeurs mobilières de niveau intermédiaire !

- Envie de devenir riche le plus rapidement possible ? Bienvenue à FERIOS, où les joueurs seront en mesure de rechercher la richesse et le succès en tant que courtier en valeurs mobilières de niveau intermédiaire ! 8 mai - Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (Code Xbox et PC via le Microsoft Store) – Wolfenstein II: The New Colossus est la suite très attendue du jeu acclamé par la critique et développé par le studio primé MachineGames, Wolfenstein: The New Order. Animée par la technologie id Tech 6, Wolfenstein II plonge les joueurs au sein d'une aventure palpitante en pleine Amérique placée sous le contrôle des nazis, pour recruter les leaders de la résistance les plus audacieux.

– Wolfenstein II: The New Colossus est la suite très attendue du jeu acclamé par la critique et développé par le studio primé MachineGames, Wolfenstein: The New Order. Animée par la technologie id Tech 6, Wolfenstein II plonge les joueurs au sein d'une aventure palpitante en pleine Amérique placée sous le contrôle des nazis, pour recruter les leaders de la résistance les plus audacieux. Remarque : veuillez noter que Wolfenstein II: The New Colossus n'est disponible que dans les régions Prime Gaming où le jeu est également proposé via le Store Microsoft. Les offres Prime Gaming peuvent parfois varier d'une région à l'autre. Consultez le site primegaming.com pour plus de détails.

: veuillez noter que Wolfenstein II: The New Colossus n'est disponible que dans les régions Prime Gaming où le jeu est également proposé via le Store Microsoft. Les offres Prime Gaming peuvent parfois varier d'une région à l'autre. Consultez le site primegaming.com pour plus de détails. 8 mai - Amnesia: Rebirth (Epic Games Store) - Les créateurs de la série emblématique Amnesia invitent les joueurs à plonger dans les profondeurs des ténèbres d'Amnesia: Rebirth et leur promet un voyage éprouvant, tiraillés entre désolation et désespoir, où ils découvriront les limites de la résilience humaine.

- Les créateurs de la série emblématique Amnesia invitent les joueurs à plonger dans les profondeurs des ténèbres d'Amnesia: Rebirth et leur promet un voyage éprouvant, tiraillés entre désolation et désespoir, où ils découvriront les limites de la résilience humaine. 8 mai - Hypnospace Outlaw (Code GOG) - Hypnospace Outlaw est un simulateur Internet des années 90 dans lequel les joueurs naviguent à travers les nombreux sites web à la fois étranges et merveilleux d'Hypnospace pour y traquer des malfaiteurs. Tout en gardant un oeil sur leur boîte de réception, ils évitent les virus et les logiciels publicitaires, tout en téléchargeant une multitude d'applications qui peuvent être utiles ou non.

- Hypnospace Outlaw est un simulateur Internet des années 90 dans lequel les joueurs naviguent à travers les nombreux sites web à la fois étranges et merveilleux d'Hypnospace pour y traquer des malfaiteurs. Tout en gardant un oeil sur leur boîte de réception, ils évitent les virus et les logiciels publicitaires, tout en téléchargeant une multitude d'applications qui peuvent être utiles ou non. 8 mai - Doors: Paradox (Epic Games Store) - Dans cet escape game relaxant et mystérieux, les joueurs tracent leur propre chemin à travers une variété de dioramas en 3D réalisés à la main, cherchent des objets utiles, découvrent des indices cachés et résolvent des énigmes amusantes.

- Dans cet escape game relaxant et mystérieux, les joueurs tracent leur propre chemin à travers une variété de dioramas en 3D réalisés à la main, cherchent des objets utiles, découvrent des indices cachés et résolvent des énigmes amusantes. 15 mai - Saints Row: Gat out of Hell (Code GOG) - Dans Saint Row: Gat out of Hell, les joueurs ont le choix d'incarner Johnny Gat ou Kinzie Kensington pour détruire l'enfer et sauver l'âme du chef des Saints.

- Dans Saint Row: Gat out of Hell, les joueurs ont le choix d'incarner Johnny Gat ou Kinzie Kensington pour détruire l'enfer et sauver l'âme du chef des Saints. 15 mai - ENDLESS Legend Definitive Edition (Application Amazon Games) - Endless Legend est le jeu de stratégie fantastique 4X au tour par tour d'Amplitude Studios, les créateurs de l'Univers Endless. Les joueurs se retrouvent sur la planète inhospitalière d'Auriga où, après avoir survécu au pire hiver jamais enregistré pour la cinquième fois consécutive, des rumeurs alarmantes sur un avenir encore plus rude arrivent à leurs oreilles.

- Endless Legend est le jeu de stratégie fantastique 4X au tour par tour d'Amplitude Studios, les créateurs de l'Univers Endless. Les joueurs se retrouvent sur la planète inhospitalière d'Auriga où, après avoir survécu au pire hiver jamais enregistré pour la cinquième fois consécutive, des rumeurs alarmantes sur un avenir encore plus rude arrivent à leurs oreilles. 15 mai - Golf with Your Friends (Code GOG) - Pourquoi avoir des amis si on ne peut pas jouer au golf avec eux ? Avec Golf with Your Friends, les joueurs peuvent s'affronter sur des parcours remplis de mini-golfs rapides, stimulants et simultanés, accueillant un maximum de 12 joueurs !

- Pourquoi avoir des amis si on ne peut pas jouer au golf avec eux ? Avec Golf with Your Friends, les joueurs peuvent s'affronter sur des parcours remplis de mini-golfs rapides, stimulants et simultanés, accueillant un maximum de 12 joueurs ! 15 mai - Legacy of Kain: Blood Omen 2 (Code GOG) - Blood Omen 2 est le deuxième volet de la série Legacy of Kain. Dans ce jeu d'action/combat en 3D à la troisième personne, les joueurs incarnent le vampire Kain et y font la découverte d'une histoire captivante qui les entraîne dans des environnements 3D immenses et particulièrement détaillés et met à l'épreuve leurs compétences en matière de combat, de résolution d'énigmes, de furtivité et d'exploration.

- Blood Omen 2 est le deuxième volet de la série Legacy of Kain. Dans ce jeu d'action/combat en 3D à la troisième personne, les joueurs incarnent le vampire Kain et y font la découverte d'une histoire captivante qui les entraîne dans des environnements 3D immenses et particulièrement détaillés et met à l'épreuve leurs compétences en matière de combat, de résolution d'énigmes, de furtivité et d'exploration. 15 mai - Mail Time (Code GOG) - Un peu de détente avec Mail Time ! Loin d'ici se trouve une forêt paisible où les joueurs, fraîchement équipés d'un chapeau champignon, d'un sac rempli de lettres et d'un enthousiasme débordant, passent leur premier jour de travail en tant que nouveau scout du courrier. Le moment est venu de livrer des lettres et des paquets à travers le bosquet de Grumblewood !

- Un peu de détente avec Mail Time ! Loin d'ici se trouve une forêt paisible où les joueurs, fraîchement équipés d'un chapeau champignon, d'un sac rempli de lettres et d'un enthousiasme débordant, passent leur premier jour de travail en tant que nouveau scout du courrier. Le moment est venu de livrer des lettres et des paquets à travers le bosquet de Grumblewood ! 22 mai - FATE (Code GOG) - Dans FATE, les joueurs affrontent des créatures vicieuses, collectent des armes uniques et apprennent des sorts puissants pour s'accaparer la gloire qu'ils méritent. Leur destin est entre leurs mains !

- Dans FATE, les joueurs affrontent des créatures vicieuses, collectent des armes uniques et apprennent des sorts puissants pour s'accaparer la gloire qu'ils méritent. Leur destin est entre leurs mains ! 22 mai - Thief II: The Metal Age (GOG Code) - Thief II: The Metal Age invite les joueurs à redécouvrir les rues sombres de la ville, désormais transformées par Les Mécanistes, un nouveau culte qui a embrassé de nombreux adeptes de la religion déchue des Hammerites.

- Thief II: The Metal Age invite les joueurs à redécouvrir les rues sombres de la ville, désormais transformées par Les Mécanistes, un nouveau culte qui a embrassé de nombreux adeptes de la religion déchue des Hammerites. 22 mai - Everdream Valley (Application Amazon Games) - Les joueurs peuvent jouer en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs dans cette aventure agricole pétillante empreinte d'une touche de magie. Le jour, ils pourront restaurer leur ferme pittoresque pour en faire un paradis estival tout en explorant, cultivant, soignant les animaux et en reconstruisant leurs maisons. La nuit, les joueurs incarnent diverses créatures à travers leurs rêves et enchantent la vallée.

- Les joueurs peuvent jouer en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs dans cette aventure agricole pétillante empreinte d'une touche de magie. Le jour, ils pourront restaurer leur ferme pittoresque pour en faire un paradis estival tout en explorant, cultivant, soignant les animaux et en reconstruisant leurs maisons. La nuit, les joueurs incarnent diverses créatures à travers leurs rêves et enchantent la vallée. 22 mai - Chessarama (Epic Games Store) - Chessarama est une collection de jeux de réflexion et de stratégie inspirés des échecs qui utilisent les pièces d'échecs et leurs séries de mouvements, puis ré-imaginent leurs objectifs et leurs thèmes. Les joueurs sont invités à relever des défis, débloquer des objets à collectionner et affronter d'autres joueurs sur les tableaux de classement.

- Chessarama est une collection de jeux de réflexion et de stratégie inspirés des échecs qui utilisent les pièces d'échecs et leurs séries de mouvements, puis ré-imaginent leurs objectifs et leurs thèmes. Les joueurs sont invités à relever des défis, débloquer des objets à collectionner et affronter d'autres joueurs sur les tableaux de classement. 22 mai - The Lost Ashford Ring (Code Legacy Games) - Dans The Lost Ashford Ring, les joueurs incarnent un brillant détective engagé pour élucider un mystère fascinant qui mettra à l'épreuve leur sens de l'analyse en pleine Angleterre victorienne.

- Dans The Lost Ashford Ring, les joueurs incarnent un brillant détective engagé pour élucider un mystère fascinant qui mettra à l'épreuve leur sens de l'analyse en pleine Angleterre victorienne. 29 mai - Samurai Bringer (Application Amazon Games) - Samurai Bringer est un jeu d'action rogue-lite dont les niveaux évoluent à chaque partie. Les joueurs y éliminent des hordes de samouraïs et de démons pour collecter des techniques de combat et améliorer leur style afin de vaincre Yamata-no-Orochi, le dragon à huit têtes de la mythologie japonaise.

- Samurai Bringer est un jeu d'action rogue-lite dont les niveaux évoluent à chaque partie. Les joueurs y éliminent des hordes de samouraïs et de démons pour collecter des techniques de combat et améliorer leur style afin de vaincre Yamata-no-Orochi, le dragon à huit têtes de la mythologie japonaise. 29 mai - Trinity Fusion (Application Amazon Games) - Les joueurs peuvent désormais prendre le contrôle sur leur moi parallèle et partir à l'exploration de divers mondes de science-fiction, tous plus sombres les uns que les autres. Ils devront user de tous les moyens pour se frayer un chemin dans ce metroidvania rogue-lite unique où le seul moyen de sauver le multivers est d'y mettre fin.

- Les joueurs peuvent désormais prendre le contrôle sur leur moi parallèle et partir à l'exploration de divers mondes de science-fiction, tous plus sombres les uns que les autres. Ils devront user de tous les moyens pour se frayer un chemin dans ce metroidvania rogue-lite unique où le seul moyen de sauver le multivers est d'y mettre fin. 29 mai - Masterplan Tycoon (Application Amazon Games) - Bienvenue dans ce jeu de gestion des ressources où la créativité et les compétences en logistique des joueurs sont mises à l'épreuve ! Dans cette simulation minimaliste, ils devront construire des chaînes de produits interconnectées et débloquer de nouvelles missions en accomplissant diverses tâches pour créer le plus grand système possible.

- Bienvenue dans ce jeu de gestion des ressources où la créativité et les compétences en logistique des joueurs sont mises à l'épreuve ! Dans cette simulation minimaliste, ils devront construire des chaînes de produits interconnectées et débloquer de nouvelles missions en accomplissant diverses tâches pour créer le plus grand système possible. 29 mai - Liberté (Epic Games Store) – Liberté est un rogue-lite de deck-builder inspiré de la Révolution française et du body horror dans lequel les joueurs bravent les rues déchirées par la guerre en incarnant René, un Parisien ordinaire plongé dans une guerre civile provoquée par une envahisseuse énigmatique, Lady Bliss. Objectif : collecter des cartes, nouer des alliances et tenter de rester en vie !

– Liberté est un rogue-lite de deck-builder inspiré de la Révolution française et du body horror dans lequel les joueurs bravent les rues déchirées par la guerre en incarnant René, un Parisien ordinaire plongé dans une guerre civile provoquée par une envahisseuse énigmatique, Lady Bliss. Objectif : collecter des cartes, nouer des alliances et tenter de rester en vie ! 29 mai - Jennifer Wilde Unlikely Revolutionaries (Epic Games Store) - En 1921, une jeune artiste française nommée Jennifer Chevalier suit la trace d'un meurtre et d'une révolution aux côtés du fantôme d'Oscar Wilde. Une aventure Point & Click dessinée à la main avec un design unique de bande dessinée.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Star Wars Jedi: Fallen Order - Pendant 24 heures dès le dimanche 4 mai à 9h00.

Star Wars Pinball - Jusqu'au samedi 31 mai.

LEGO Star Wars III: The Clone Wars - Jusqu'au jeudi 8 mai.

LEGO Star Wars : La Saga complète - Jusqu'au jeudi 8 mai.

Disney Planes

Death Stranding Director's Cut

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

House of Golf 2

RiMS Racing

Haven

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.