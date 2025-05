Rematch se paye des stars du foot, dont une légende du Brésil, la bêta ouverte est lancée

Dans quelques semaines, les développeurs de Sifu vont lancer leur prochain jeu, bien différent. Rematch sera un jeu de football multijoueur, il a déjà eu droit à une bêta ouverte sur PC, qui a attiré de nombreux joueurs sur Steam. Le jeu de Sloclap est de retour cette semaine avec une seconde phase de test, disponible sur toutes les plateformes cette fois.

Jusqu'au samedi 31 mai, 14h00, Rematch est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, c'est l'occasion de l'essayer avant la sortie de la version finale le 19 juin prochain. Pour fêter ça, le studio annonce de premiers partenariats avec des stars du football, et pas n'importe lesquelles. En plus de Marc Ter Stegen, gardien au FC Barcelone et Kobbie Mainoo, milieu de Manchester United, Rematch a choisi Ronaldinho comme ambassadeur ! La légende brésilienne, qui a fait les beaux jours du PSG puis du FC Barcelone dans les années 2000, est même allée dans les locaux de Sloclap pour rencontrer les développeurs et surtout pour essayer Rematch.

La date de sortie de Rematch est fixée au 19 juin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.