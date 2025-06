Rematch : le jeu de foot par les créateurs de Sifu lancé en vidéo

Après Absolver et Sifu, changement total de style pour Sloclap. Le développeur français lance aujourd'hui Rematch, un jeu de football multijoueur. Le titre ne compte pas faire de l'ombre à EA SPORTS FC (ex-FIFA) ou eFootball (ex-PES), il propose un gameplay arcade avec un nombre réduit de joueurs sur le terrain et une absence de fautes, de hors-jeu ou de VAR.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de lancement de Rematch. Kepler Interactive, éditeur du jeu, nous le présente :

Rematch entend capturer les principes fondamentaux du sport roi pour offrir une perspective originale à cette magnifique discipline. Nous souhaitions donner une meilleure idée de ce que l’on ressent sur le terrain, en tant que joueur unique, immergé dans les flux et reflux du jeu. En défense comme en attaque, chaque action compte, chaque erreur se paie comptant, chaque opportunité doit être saisie. Le talent individuel est indispensable, mais pas suffisant : la seule manière de l’emporter est de travailler en équipe, de construire chaque action à plusieurs. Tout comme le football, Rematch est avant tout histoire de collectif. C’est à plusieurs que l’on brille le plus fort.

La bande-annonce de lancement diffusée aujourd’hui illustre le rythme enlevé de ce jeu à la troisième personne, mais aussi l’ensemble des modes de jeu disponibles au lancement comme le 3v3, 4v4 et 5v5. Débloquez un large éventail d’options de personnalisation pour vos joueurs et vos arènes, qui profitent de décors époustouflants. Construisez votre équipe, grimpez les classements en ligne et imposez votre patte : à partir d’aujourd’hui, le terrain est à vous.

Un seul ballon pour 10 joueurs : Rematch met avant tout l’emphase sur le jeu en équipe et la coopération. La vue à la troisième personne vous place au cœur de l’action pour des affrontements compétitifs intenses et sans interruption. Pas de faute, pas de hors-jeu, pas de VAR. Contrôlez un seul joueur sur le terrain pour des matchs classés en 5v5, ou optez pour les différents modes de jeu rapide pour travailler vos combinaisons, votre stratégie et votre alchimie. Comme le football réel, la précision est la clé. Rien n’est automatique, assisté ou basé sur les statistiques : toutes les actions sont entièrement manuelles et seul votre talent, à la fois mécanique et tactique, fera la différence.

La Saison 0 offre 4 modes de jeu au lancement : 3v3, 4v4, 5v5 et 5v5 classé. L’équipe est déjà au travail sur les mises à jour à venir, avec un tas de contenu passionnant et de fonctionnalités déjà prévus comme des modes de jeu, tenues et environnements inédits, en plus de nouvelles features dédiées à la compétition et autres surprises.