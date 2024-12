Rematch : les développeurs de Sifu de retour avec... un jeu de foot ?

Après le sympathique Absolver, le studio français Sloclap a fait sensation avec Sifu, un jeu d'action exigeant qui proposait des combats intenses avec des techniques de kung-fu. Cela fait déjà quelques années que le titre est sorti et tout le monde se demandait sur quoi planchait Sloclap. Eh bien nous avons eu la réponse pendant les Game Awards :

Voici Rematch, un jeu de football multijoueur en 5v5 avec une caméra à la troisième personne. Évidemment, pas question de concurrencer EA SPORTS FC et eFootball avec de la simulation, le gameplay sera bien plus orienté vers l'action. Voici une présentation du jeu :

En plus du mode compétitif en 5 contre 5, le jeu proposera des modes de jeu rapides et du contenu saisonnier après son lancement, dont des nouveaux modes de jeu et des possibilités cosmétiques uniques qui permettront à tout le monde de personnaliser son avatar.

Complètement tourné vers le multijoueur en ligne, Rematch met l'emphase sur un gameplay précis et réactif, équilibré pour offrir une expérience compétitive juste. Le skill reste un élément fondamental de l'expérience : la maîtrise de la mécanique de visée, le timing d'une puissante reprise de volée ou encore la lecture de jeu et les passes parfaites doivent être parfaitement appréhendés pour prendre un ascendant décisif sur l'équipe adverse.

Voici également une très intéressante note d'intention de la part des développeurs :

Le football est un sport magnifique, une chorégraphie précise de corps en mouvement. Le cœur de la discipline est là, dans la capacité de ses acteurs à être au bon endroit, au bon moment et dans la bonne dynamique. Bien sûr, l'exécution doit être parfaite.

Avec Rematch, nous tentons de capturer cette essence du football pour la condenser dans des matchs courts et dynamiques en 5 contre 5. Il est temps d'offrir une nouvelle perspective à ce jeu magnifique, plus proche du terrain et au plus près de ses protagonistes. La caméra à la troisième personne offre une immersion sans pareil sur le pré et une nouvelle perspective du rythme du match : la balle qui s'approche puis s'éloigne, les vagues offensives et défensives... c'est à ça que ressemble vraiment le fait de jouer au football.

Comme le foot réel, nous voulons que Rematch soit un jeu hautement coopératif. Fondamentalement, Rematch traite de la joie de jouer au football avec des amis, d'être ensemble, en équipe. Il place la dimension collective avant la performance individuelle, quand on se satisfait davantage de délivrer une passe décisive que de marquer soi-même le but. Nous sommes impatients de retrouver les joueurs et les joueuses sur le terrain. C'est pour très bientôt.