Dune: Awakening est disponible et se lance avec une vidéo pleine de sable

Funcom a profité du Summer Game Fest Live 2025 pour dévoiler la bande-annonce de lancement de Dune: Awakening, son MMO de survie sur Arrakis. Le jeu est en effet disponible avec un peu d'avance pour les joueurs qui ont acheté l'édition Deluxe ou Ultime, il y a même des serveurs privés louables dès le lancement.

Dune: Awakening est évidemment inspiré des romans de science-fiction de Frank Herbert, mais également des adaptations en films par Denis Villeneuve. Le MMO suit une chronologie alternative ou Paul Atréides n'est jamais né, chamboulant l'histoire d'Arrakis. Funcom lance au passage la bande originale du jeu sur les plateformes de streaming, des musiques composées par Knut Avenstroup Haugen. Ce dernier déclare :

Composer la musique de Dune: Awakening a été une aventure épique, à la fois exigeante et profondément inspirante. Je voulais que cette bande-son reflète la richesse et le mystère de la saga, ainsi que la majesté envoûtante d'Arrakis. Contribuer à l'héritage de Dune de cette manière a été une véritable aventure, une expérience que je chérirai toujours.

Si jamais vous n'avez pas suivi les informations sur Dune: Awakening jusqu'ici, voici une petite présentation :

Les joueurs peuvent se plonger dans une nouvelle histoire de Dune avec le tout premier jeu de survie multijoueur en monde ouvert se déroulant sur Arrakis. Dune: Awakening leur offre une liberté totale sur les sables vastes et mortels de la planète la plus dangereuse de l'univers connu et unique source de l'Épice.

Ils pourront explorer un monde régi par le soleil, les tempêtes et les vers des sables, et gravir les échelons, de la survie à la grandeur, aux côtés de centaines d'autres joueurs. La survie n'est que le commencement. Il leur faudra contrôler l'Épice et s'emparer du Landsraad pour influencer l'ensemble des joueurs de leur faction, qu'il s'agisse des Atréides ou des Harkonnen.

Dune: Awakening adopte un modèle économique classique basé sur les DLC, sans boutique intégrée ni abonnement. Le contenu post-lancement sera proposé sous forme de DLC complets et de mises à jour gratuites.