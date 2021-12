Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est enfin disponible et se lance en vidéo

En début d'année, Microids nous a surpris en dévoilant Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, une nouvelle aventure avec les iconiques personnages de BD qui prend cette fois la forme d'un beat'em up développé par les Français de Mr. Nutz Studio. Cette production qui a de quoi rappeler certains titres d'antan avec les deux compères est désormais disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC après un léger report survenu une semaine avant son lancement initialement prévu le 25 novembre et qui était passé plutôt inaperçu.

Une bande-annonce de lancement allant à l'essentiel nous montre donc Astérix et Obélix, jouables ensemble en coopération locale, filer des baignes à une tripotée d'ennemis bien variée, qu'il s'agisse de Romains, évidemment, ou de pirates, brigands et autres Normands, le tout à travers les beaux décors en 2D de la Gaule, de l'Égypte ou bien de l'Hispanie.

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est vendu dès 49,99 € sur Amazon dans son édition limitée, sachant qu'une Ultra Collector's Edition est toujours disponible. Et nous n'avons clairement pas fini d'entendre parler des aventures vidéoludiques de nos chers Gaulois, puisque trois autres projets sont en développement pour les années à venir !

Lire aussi : Astérix : Microids signe un nouvel accord d'édition pour trois jeux avec les irréductibles Gaulois