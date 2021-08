Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !, une date de sortie et une bande-annonce bourrine pour le beat'em up

Les jeux vidéo Astérix ont marqué l'enfance de bien des Français et vont continuer à le faire ces prochaines années. Microids a en effet relancé la machine avec un Astérix & Obélix XXL3, place désormais à une expérience totalement originale en collaboration avec Mr. Nutz Studio, le beat'em up en 2D Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !.

Nous avions déjà découvert les éditions spéciales du titre, mais nous ignorions encore sa date de sortie. Elle vient d'être précisée par une bande-annonce en cette semaine de gamescom 2021, et a comme prévu été fixée à un jour d'automne : ce sera pour le 25 novembre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous pourrons alors parcourir la campagne gauloise, l'Égypte ou même l'Hispanie pour nous bagarrer avec nos deux héros, seul ou en coopération locale.

Si vous êtes impatients, vous pouvez précommander votre exemplaire pour 49,99 € sur Amazon.fr.