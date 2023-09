Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2, une date de sortie et un premier teaser de gameplay qui frappe doublement fort

Les sorties de jeux autour de l'univers Astérix sont désormais annualisées du côté de Microids, qui a lancé en 2022 Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie et l'année d'avant Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Eh bien, pour 2023, c'est une suite de ce dernier que les Français de Mr. Nutz Studio vont nous proposer. Lors de son officialisation en juin dernier, le beat'em up 2D n'avait eu droit qu'à une poignée de visuels, nous étions donc dans l'attente d'une vidéo de gameplay pour en voir un peu plus. Eh bien, pour la rentrée, l'éditeur a partagé un petit teaser d'Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2, qui accompagne l'annonce d'une date de sortie.

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 sortira donc sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC le jeudi 30 novembre, avec des éditions physiques et numériques. Il proposera pour rappel de la coopération locale. Du reste, c'est de la castagne comme nous l'aimons qui sera au programme face aux Romains et autres ennemis connus des bandes dessinées, et évidemment de la potion magique (sauf pour toi, Obélix).

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 est disponible en précommande sur Amazon au prix de 39,99 €.

Lire aussi : Astérix & Obélix: Heroes, un jeu de cartes aux mécaniques de RPG dévoilé par Nacon