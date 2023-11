Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 double la mise dans sa bande-annonce de lancement

Les sorties de jeux prenant place dans des univers de bandes dessinées se poursuivent du côté de Microids. Après Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte et Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon, ce sont nos chers Gaulois qui font donc leur retour, et ce dès maintenant. En effet, si jamais vous aviez raté l'information, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 a un peu d'avance au format numérique et doit donc débarquer ce 13 novembre sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, l'eShop et Steam. L'éditeur en profite donc tout naturellement pour diffuser sa bande-annonce de lancement.

Avant toute chose, nous avons vérifié, et il n'est à l'heure où nous écrivons ces lignes pas encore disponible sur PC et la boutique en ligne des consoles de Sony... Cette dernière dispose d'un compte à rebours qui prendra fin cette nuit, le 14 novembre à 1h00. La vidéo met en avant le scénario de cette aventure, où nos compères et leur petit chien vont devoir retrouver l'Aquila de Lutetia pour prouver l'innocence de Goudurix, avec une emphase sur le chiffre « 2 » concernant son contenu. Cela va évidemment se traduire par une succession de niveaux remplis d'ennemis à castagner, qu'il s'agisse de Romains, de pirates ou autres.

Si vous préférez patienter pour l'obtenir en boîte, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 sortira comme prévu le 30 novembre sous ce format. Vous pouvez le précommander à partir de 39,99€ sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.