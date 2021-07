Astérix et Obélix : Baffez-les Tous, Microids dévoile la jaquette et les éditions spéciale et collector du beat'em up

Il y a peu, Microids dévoilait les différentes éditions de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, l'une de ses adaptations vidéoludiques tirées du monde de la BD. Il fallait s'en douter, puisque même Marsupilami : Le Secret du Sarcophage y a eu droit, le troisième larron du trio de jeux de son catalogue attendu en fin d'année va subir un traitement identique. Nous parlons bien sûr d'Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, un beat'em up en 2D avec une esthétique fort agréable à l'œil, développé par Mr Nutz Studio, que nous avions découvert en mars dernier et qui reste encore à être pleinement détaillé. Pour l'heure, voyons donc ce que réserve l'éditeur aux acheteurs adeptes du format physique.

Pas vraiment de surprise ici, puisque nous pourrons obtenir des éditions limitée et collector, la seconde rajoutant une figurine où Astérix fait s'envoler un Romain avec le petit effet visuel qui va bien. À priori, le contenu mystère devrait être une série de lithographies, puisqu'il se retrouve dans les deux. Aucun prix n'a cependant été donné, mais les joueurs Xbox peuvent faire la tronche, car ils n'auront pas droit au collector. Et comme vous pouvez le constater, la jaquette du jeu est désormais connue et sent bon la bagarre.

Édition limitée Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! sur PS4, Xbox One ou Switch

Un contenu exclusif révélé prochainement Édition collector Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! sur PS4 ou Switch

Une figurine Astérix de 27 cm

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est toujours attendu pour cet automne sans plus de précision, et ce sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac. Les consoles de nouvelle génération que sont les PS5 et Xbox Series X|S seront évidemment compatibles. Il est possible de précommande le jeu sur Amazon au prix de 49,99 €, à priori dans une édition standard sans autre supplément.