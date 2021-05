Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, le célèbre animal de Franquin de retour dans un jeu de plateforme avec un trio de héros inédit

Qui ne connait pas le Marsupilami ? Cette créature à la force surhumaine dont la queue est capable de bien des prouesses ne date pas d'hier, créée par André Franquin dans les années 50 et depuis apparue dans bien des médias, dont le jeu vidéo. Bon, cela remonte à la Mega Drive / Genesis en 1995-96. Vous serez donc sans doute ravis d'apprendre que Microids va à nouveau tenter de faire vivre la licence dans notre média favori avec Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, un jeu de plateforme grand public d'ores et déjà daté au 16 novembre 2021 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac, avec bien entendu une compatibilité sur PS5 et Xbox Series X | S.

Comme vous pouvez le constater avec l'artwork principal du jeu qui figure également sur la jaquette, ce n'est pas le marsu principal que nous incarnerons, mais trois personnages entièrement inédits appelés Punch, Twister et Hope, qui avaient déjà pu être aperçu en 2019 lorsqu'une nouvelle série était en chantier. Ces trois Marsupilamis vivant en Palombie vont donc être au cœur d'une aventure en 2,5D développée par Ocellus Studio nous faisant parcourir de multiples niveaux, qui bénéficiera de textes en français, anglais, italien, allemand et espagnol. Attaques avec la queue, déplacements à vive allure ou encore s'accrocher à des anneaux feront partie des mécaniques de jeu, tandis que les décors seront assez variés avec évidemment de la jungle, mais aussi un temple perdu et une ville côtière. Divers collectibles prenant la forme de plumes, des dojos secrets permettant de collecter des tickets servant à débloquer des images dans la galerie, ainsi qu'un mode Chrono sont aussi annoncés.

De premiers visuels sont à découvrir en page suivante, faute de bande-annonce pour le moment et voici un synopsis :

Punch, Twister et Hope sont trois Marsupilamis qui mènent une vie paisible en Palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les Marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l'aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort.

Pour terminer, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage se déclinera en deux éditions, une dite Tropicale et un collector qui plaira aux fans avec son Marsupilami, celui des BD !

Édition Tropicale Le jeu Marsupilami : Le Secret du Sarcophage

2 planches de stickers

Un accroche-porte Édition Collector Le jeu Marsupilami : Le Secret du Sarcophage

2 planches de stickers

Un accroche-porte

Une figurine Marsupilami de 14 cm

Si vous aimez le Marsupilami, le tome 33 Supermarsu sortira le 4 juin prochain et peut être précommandé à la Fnac au prix de 12,50 €.

