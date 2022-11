Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, l'extension gratuite Le Monde Caché lancée en vidéo

Le Marsupilami amuse encore aujourd'hui petits et grands, la créature imaginée par Franquin a eu droit à plusieurs jeux vidéo dont un opus avec des personnages inédits, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, sorti l'année dernière sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu de plateforme accueille aujourd'hui une extension gratuite, qui a droit à sa bande-annonce de lancement :

Le DLC Le Monde Caché rajoute ainsi 10 nouveaux niveaux, portant à 36 le nombre de stages à explorer avec Punch, Twister et Hope. Mais les joueurs peuvent également se lancer dans le mode Cataclysme avec des ennemis inédits et des éléments cachés à récupérer pour débloquer de nouveaux succès.

Cette extension gratuite est disponible dès aujourd'hui, tout comme des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, que vous pouvez retrouver à 39,99 € à la Fnac.