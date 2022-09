Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, un DLC gratuit Le Monde Caché avec des dinosaures et des versions PS5 et Xbox Series X et S annoncés

Page 1 : Versions PS5 et Xbox Series X|S, et DLC Le Monde Caché

Microids a plusieurs projets de jeux tirés de bandes dessinées attendus sur consoles et PC, tels que Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie et Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon. Pour autant, c'est une production déjà sortie qui refait parler d'elle de manière étonnante ce jeudi, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage. Lancé en novembre 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, ce jeu de plateforme va connaître une deuxième vie pile un an après, comme vient de l'annoncer l'éditeur.

Pour commencer, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage va donc être porté sur PS5 et Xbox Series X|S, proposant des versions dédiées à ces consoles où il était déjà possible de s'amuser aux commandes de Punch, Twister et Hope. Deuxièmement, à cette occasion, une extension va être lancée pour tous les joueurs, peu importe le support, et ce gratuitement. Nommée Le Monde Caché, elle ajoutera 10 niveaux supplémentaires aux 26 existants sur le thème des dinosaures, tandis qu'un mode Cataclysme sera aussi de la partie.

Pour découvrir Le Monde Caché et ces nouvelles versions de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, rendez-vous le 17 novembre. De premiers visuels sont à retrouver en page suivante.