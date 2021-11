Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, le jeu de plateforme se lance en vidéo

Annoncé en mai dernier, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage n'aura pas mis longtemps à arriver sur nos ordinateurs et consoles, le titre de Microids et Ocellus Studio est déjà disponible depuis aujourd'hui. Le jeu de plateforme coloré inspiré des aventures du marsupial jaune créé par Franquin a évidemment droit à sa bande-annonce de lancement :

Pour rappel, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage ne met pas en scène le personnage déjà aperçu aux côtés de Spirou et Fantasio, mais bien Punch, Twister et Hope, qui libèrent une malédiction en ouvrant un sarcophage maudit. Les trois amis sont heureusement immunisés et vont devoir sauver la jungle et ses animaux en retrouvant le fantôme à l'origine de tout ce bazar.

Microids profite de l'occasion pour rappeler que Marsupilami : Le Secret du Sarcophage est disponible en édition standard sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais également en édition Tropicale sur consoles à partir de 32,49 € sur Amazon et Collector sur Switch uniquement. Oui, il y a eu quelques soucis concernant cette édition, dommage.