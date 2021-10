Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille et Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, annulation d'éditions collector et report de sortie, Microids fait le point

Mais que se passe-t-il du côté de Microids ? C'est un peu la question que nous pouvons nous poser à la lecture du communiqué partagé sur les réseaux sociaux ce jeudi au sujet de deux jeux issus du monde de la BD à venir en cette fin d'année dans son catalogue, Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille et Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, ce dernier étant le moins impacté par l'annonce.

Ainsi, la date de sortie de l'aventure des petits êtres bleus de Peyo est repoussée sans raison sur consoles d'ancienne génération d'une dizaine de jours nous concernant, et bien plus dans d'autres territoires. Concernant les versions PS5 et Xbox Series X|S, elles étaient elles prévues à la base pour 2022, mais finalement celle pour la console de Sony est désormais attendue en fin d'année, tandis que les joueurs des plateformes de Microsoft auront droit à du contenu exclusif l'an prochain, sans plus de précision. L'autre point, qui ne ravira pas les fans et collectionneurs et concerne également l'ami Marsu, c'est que les éditions collector sur PS4 et Xbox One ont été purement et simplement annulées, mais pas sur Switch.

Chers joueurs, Nous souhaitons partager aujourd'hui une annonce concernant la date de sortie de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille. Le jeu sera disponible sur PC (Steam et GOG) le 26 octobre - mais sommes contraints de reporter la date de sortie sur consoles PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au 5 novembre en Europe, au 16 novembre en Amérique du Nord et la sortie en Australie/Nouvelle-Zélande est quant à elle fixée au 20 novembre. Afin d'offrir la meilleure expérience next-gen à nos joueurs, les versions PlayStation 5 seront disponibles plus tard cette année. Les versions Xbox Series X|S sont attendues en 2022, accompagnées de contenu exclusif. Par ailleurs, en raison de problèmes logistiques, les éditions Collector PS4 et Xbox One pour Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille et Marsupilami : Le Secret du Sarcophage ont dû être annulées. La version Switch reste disponible en précommande. Vous pouvez toujours précommander l'Édition Schtroumpfissime de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille et l'Édition Tropicale de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sur toutes les plateformes. Nous vous remercions de votre compréhension. L'équipe Microids

Si le report de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille est sans doute lié à quelques soucis de développement rencontrés en dernière minute ou de certification dans les différents territoires, le cas des éditions collector rappelle quant à lui la sortie physique repoussée de Sonic Colours: Ultimate. Y aurait-il eu des problèmes pour fabriquer assez de figurines ? Des pénuries de matériaux ayant lieu depuis des mois, ça n'aurait rien d'étonnant. Ah moins que les précommandes n'aient pas été à la hauteur des attentes...

Pour le coup, faisons le point pour que tout soit clair en ce qui nous concerne en Europe :

Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille Édition standard (numérique)

Édition Schtroumpfissime Édition Collector PS4 5 novembre 2021 Non PS5 Fin 2021 Non Non Xbox One 5 novembre 2021 Non Xbox Series X|S 2022 Non Non Switch 5 novembre 2021 PC 26 octobre Non Non







Marsupilami : Le Secret du Sarcophage Édition standard (numérique) Édition Tropicale Édition Collector PS4 16 novembre Non Xbox One 16 novembre Non Switch 16 novembre PC 16 novembre Non Non

