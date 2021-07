Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille dévoile son gameplay dans une première bande-annonce, des versions PS5 et Xbox Series X et S annoncées

Il est un pays où tout est merveilleux, celui des Schtroumpfs de Peyo ! Microids et les ayants droit de la licence de chez IMPS ont prévu un total de cinq jeux d'ici 2026, dont le premier représentant sera Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, une aventure mêlant exploration et plateforme en 3D, dont nous n'avions jusqu'à présent vu que des images. L'éditeur a pris son temps et dévoile à présent un premier teaser de quelques secondes dans lequel nous pouvons voir du gameplay.

Nous retrouvons donc le Schtroumpf Costaud, le Schtroumpf à Lunette, le Schtroumpf Cuisinier et la Schtroumpfette armés de leur Vaporisaschtroumpf qui permettra de venir à bout de la Malfeuille, une maladie touchant les plantes de la forêt, mais aussi de de faire apparaître des passerelles florales et bien plus. Sauts sur les ennemis, phases de plateforme au-dessus du vide ou encore collectes d'items, les codes du genre seront repris à la lettre.

Pour terminer, il y a du changement dans l'air puisque la date de sortir de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille est désormais fixée 26 octobre 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Oui, un jour de décalage avec la précédente ne devrait déranger personne... Nous apprenons au passage que des versions PS5 et Xbox Series X|S verront le jour en 2022, sans plus de précision.

Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 49,99 €.

Lire aussi : Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille dévoile ses éditions collector et Schtroumpfissime