Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, date de sortie, détails et images de gameplay pour le nouveau jeu vidéo de Microids

Entre un jeu Tintin, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! ou Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, Microids veut faire revenir les personnages de BD préférés des francophones en jeu vidéo ces prochains mois. Il le fera aussi avec Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, un projet développé par OSome Studio dont nous ne connaissons que les grandes lignes et qui sera d'ailleurs suivi par 4 autres adaptations de la franchise.

Nous en apprenons plus à son sujet avec de premières images et des informations intéressantes. Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille nous contera une histoire où Gargamel a réussi à créer une formule pour transformer les plantes en Malfeuille, une pousse maléfique dont les graines de Maltrappe peuvent attirer les petits êtres bleus (idéal pour les attraper), et sont très toxiques pour eux. Le Grand Schtroumpf a donc mobilisé ses troupes pour trouver les ingrédients nécessaires à un antidote, capable d'éradiquer la Malfeuille et guérir toutes les plantes qu'elle a touchées. La Schtroumpfette, Schtroumpf Costaud, Schtroumpf à Lunette et Schtroumpf Cuisinier vont ainsi pouvoir être incarnés au cours du jeu, qui nous emmènera en forêt, dans des marais ou dans le laboratoire de notre vil ennemi. Ils manieront parfois d'ailleurs un Vaporisaschtroumpf, une invention du Schtroumpf Bricoleur utile au combat comme pour soigner les feuilles.

La dernière bonne nouvelle, c'est que la date de sortie de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille est dès à présent fixée au 25 octobre 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.