Sonic Colours: Ultimate, l'édition physique reportée en Europe, il va falloir être patient

Nous ne sommes plus qu'à deux petites semaines de retrouver Sonic le hérisson dans Sonic Colours: Ultimate, une version améliorée de l'épisode sorti sur Wii en 2010. Mais si vous faites partie des impatients à avoir commandé une édition physique sur Switch, Xbox One ou PS4, mauvaise nouvelle : elle sera en retard en Europe.

Que ce soit la version standard ou l'édition limitée Day One avec un porte-clés (disponible pour seulement 32,49 € chez Amazon.fr), toutes deux ne verront pas le jour en date du 7 septembre 2021 par chez nous, pour des raisons logistiques encore floues.

En raison de soucis logistiques non prévus, toutes les éditions physiques de Sonic Colours: Ultimate, ce qui inclut l'édition standard et celle avec le porte-clé, sont retardées sur le marché EMEA, hors Australie et Nouvelle-Zélande. Cela ne concerne pas la sortie numérique sur toutes les plateformes. SEGA est dévoué à la satisfaction de ses clients et s'excuse pour ce retard. Plus d'informations seront communiquées prochainement.