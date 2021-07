Sonic Colours: Ultimate, un trailer pour tout savoir des nouveautés de cette version

Pour marquer l'anniversaire des 30 ans de Sonic, en attendant un épisode original l'année prochaine, SEGA va nous proposer un Sonic Colours: Ultimate. Cette version améliorée du jeu Wii arrivera avec plein de nouveautés, que nous présente l'éditeur en bonne et due forme avec une bande-annonce.

Nous y retrouvons d'abord les graphismes améliorés, avec des décors retravaillés, des effets de lumière optimisés, de la 4K et du 60 fps. Le mode Rival Rush est aussi montré, lui qui nous invitera à affronter Metal Sonic en 1v1 pour remporter des récompenses si nous finissons devant lui. Le Wisp Fantôme de Jade et la mécanique Tails Save déjà expliqués sont également présents, tout comme les musiques remixées et d'autres ajouts insoupçonnés. Les Park Tokens pourront par exemple être échangés contre des personnalisations pour le boost, l'aura, les chaussures ou les gants de Sonic, les contrôles pourront être personnalisés, tandis qu'avoir 100 pièces en notre possession nous donnera une invincibilité temporaire et nous octroiera un bonus de points en fin de partie.

Pour les intéressés, la date de sortie de Sonic Colours: Ultimate est calée au 7 septembre 2021, et vous pouvez précommander l'édition Day One pour 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : E3 2021 : Sonic Colours: Ultimate, 5 séquences de gameplay et des comparaisons avec l'original sur Wii en vidéos