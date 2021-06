E3 2021 : Sonic Colours: Ultimate, 4 séquences de gameplay et des comparaisons avec l'original sur Wii en vidéos

Plus qu'une simple remastérisation, Sonic Colours: Ultimate proposera du contenu inédit et un gameplay amélioré pour être encore meilleur que l'était l'épisode original en 2010. Nous savions qu'il ajouterait un mode Rival Rush, la mécanique Tails Save et le Wisp Fantôme de Jade inédits, place désormais à des séquences in-game en bonne et due forme.

Plusieurs passages ont été diffusés dans le cadre de l'E3 2021 par différents médias, l'occasion pour nous d'apprécier les améliorations effectuées par Blind Squirrel Entertainment. Nous retrouvons Sonic en action dans l'Acte I d'Asteroid Coaster, l'Acte I et l'Acte IV de Planet Wisp, et enfin l'Acte II de Tropical Resort. Et pour se faire une idée du chemin parcouru, des fans ont réalisé des comparaisons en vidéo entre l'original sur Wii et le portage.



Pour les intéressés, la date de sortie de Sonic Colours: Ultimate, c'est toujours pour le 7 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 39,99 € en édition Day One sur Amazon.fr.