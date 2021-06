E3 2021 : Rune Factory 4 Special annoncé sur PS4, Xbox One et PC

Pour faire patienter les joueurs avant le cinquième épisode inédit de la licence, Marvelous avait sorti sur Switch Rune Factory 4 Special, un remaster amélioré du jeu 3DS paru en 2019 au Japon puis en début d'année dernière à l'international. Il faut croire que l'éditeur veut rentabiliser le projet au maximum, car nous apprenons par le biais d'XSEED dans le cadre de l'E3 2021 qu'il va débarquer sur de nouvelles plateformes.

Ainsi, Rune Factory 4 Special sortira cet automne sur PS4, Xbox One et PC dans le monde entier, une première pour la licence spin-off de Story of Seasons. Et... c'est tout, mais la bande-annonce diffusée pour l'occasion permet aux nouveaux venus de se faire une idée du gameplay, entre cultures dans les champs, exploration et combats dans les donjons, romance entre personnages et bien plus.

