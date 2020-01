Rune Factory 4 Special : le poids de l'édition Switch dévoilé

Rune Factory 4 Special arrive d'ici quelques jours sur Nintendo Switch. Grande nouvelle, le jeu jouira de la langue de Molière et le doublage japonais sera de la partie. Si vous avez décidé d'acheter le titre via l'eShop, nous en apprenons un peu plus sur le poids. Alors ?

Eh bien, Rune Factory 4 Special fera 5,2 Go seulement ! Pour rappel :

Bienvenue à Selphia, une région sur laquelle règne le dragon originel Ventuswill... et vous-même ! Démarrez une nouvelle vie palpitante dans le village et lancez-vous dans une grande aventure ! Caractéristiques : Rune Factory 4 Special 39,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 39,99€.

Liez-vous d'amitié (ou trouvez l'amour) avec de charmants personnages interactifs, et donnez vie au village avec des festivals saisonniers et des compétitions.

Jouez à une histoire spéciale avec votre âme sœur dans le tout nouveau Mode jeunes mariés et laissez-vous à nouveau charmer par vos personnages favoris !

Si vous êtes fan de Rune Factory 4, testez vos compétences avec un nouveau mode de difficulté.

Profitez de nouvelles cinématiques, d'illustrations colorées de synthèse et d'une cinématique d'ouverture actualisée.

La date de sortie de Rune Factory 4 Special est fixée au 28 février 2020. Le prix, lui, sera de 39,99 €.