Rune Factory 4 Special : bande-annonce, date de sortie, édition Archival et DLC Another Episode, Marvelous nous dit tout sur le remaster

C'est au cours du Nintendo Direct diffusé au début de l'année 2019 que Marvelous avait effectué une double annonce ayant ravi les fans de la licence Rune Factory, à savoir le développement d'un cinquième épisode exclusif à la Switch et, pour patienter, le portage remastérisé du quatrième.

Depuis, les joueurs japonais ont pu en profiter, Rune Factory 4 Special étant paru le 25 juillet dernier dans l'Archipel. L'Europe et l'Amérique du Nord attendaient donc leur tour, et c'est donc Marvelous Europe qui vient d'annoncer la bonne nouvelle, le jeu de rôle et de gestion sortira le 28 février 2020 dans nos contrées. En plus d'une parution sur l'eShop, une édition physique standard sera distribuée par Just For Games en France.

Et ne vous fiez pas à la bande-annonce, le jeu sera entièrement localisé en français et allemand en plus de l'anglais, avec la présence des doublages japonais et dans la langue de Shakespear. De nombreux joueurs y trouveront donc leur compte. Par ailleurs, un Another Episode sera diffusé dès la sortie en téléchargement, et restera gratuit jusqu'au 26 mars. La manœuvre est assez discutable, car nous aurions bien aimé disposer de l'ensemble du contenu sur la cartouche, mais passons. Cette extension ajoutera des histoires illustrées pour les 12 personnages principaux, entièrement doublées dans les deux langues déjà citées.

Il sera toujours possible de se la procurer par la suite, mais il faudra alors débourser 4,99 €, tandis que le prix fixé par l'éditeur pour le jeu est de 39,99 €. En le précommandant sur l'eShop, vous pourrez récupérer un ensemble de maillots de bain pour l'ensemble du casting. L'autre moyen de l'obtenir sera de se procurer l'Archival Edition physique exclusive à la boutique de Marvelous et vendue 55 £, qui inclue un artbook au format A5 de 160 pages exposant les travaux de Minako Iwasaki avec une couverture originale, l'OST sur CD avec ses 36 pistes dont trois inédites, ainsi qu'un coffret joliment illustré.

Pour rappel, Rune Factory 4 Special inclura également la difficulté Enfer et le mode Newlywed avec des épisodes narratifs supplémentaires sur la vie de couple des personnages. Quelques visuels supplémentaires sont disponibles en page suivante, ainsi que la jaquette en grand format.