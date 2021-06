Sonic Colors: Ultimate, Tails Save et Fantôme de Jade, 2 fonctionnalités inédites expliquées et imagées

SEGA a officialisé l'arrivée de Sonic Colors: Ultimate sur PC, PS4, Xbox One et Switch en cette année des 30 ans du personnage. L'éditeur a promis que du contenu et des fonctionnalités supplémentaires seraient ajoutés à cette expérience aux graphismes et au gameplay modernisés, et nous avons désormais une petite idée de ce qui a été préparé, en plus du mode Rival Rush déjà promis.

Deux mécaniques inédites viennent ainsi d'être introduites, avec des images pour les illustrer. D'un côté, le Tails Save, qui nous permettra d'être rattrapé et ramené sur une plateforme à proximité par notre camarade en cas de chute. Nous gagnerons ainsi du temps dans le niveau, car nous ne serons pas renvoyés au point de contrôle, et nous ne perdrons pas non plus les précieux anneaux rouges à collecter. Le sauvetage ne se déclenchera que si nous avons un jeton dédié : jusqu'à 99 peuvent être stockés dans notre inventaire après les avoir trouvés dans le niveau, et un seul est utilisé par chute.

De l'autre, un Wisp inédit apportant une nouvelle transformation va faire son apparition, celui du Fantôme de Jade. Nous ne pourrons plus être endommagés par les ennemis et les pièges lorsque nous l'utilisons, pourrons flotter sans tomber dans le décor et même traverser les murs pour trouver des itinéraires spéciaux et des objets cachés.

La date de sortie de Sonic Colors: Ultimate est fixée au 7 septembre 2021, et vous pouvez précommander votre édition Day One avec un porte-clés Baby Sonic pour seulement 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Sonic : ajouts au PlayStation Now et à l'EGS, concert symphonique, collaborations, encyclopédie, toutes les autres annonces du Sonic Central