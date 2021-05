Sonic : ajouts au PlayStation Now et à l'EGS, concert symphonique, collaborations, encyclopédie, toutes les autres annonces du Sonic Central

Après des mois de mutisme, la franchise Sonic a fait un retour en force aujourd'hui avec un Sonic Central dédié au futur de la franchise. Sonic Colors: Ultimate, Sonic Origins et un mystérieux projet pour 2022 y ont été annoncés, mais SEGA a fait bien d'autres annonces à cette occasion.

Déjà, sur le terrain du jeu vidéo, plusieurs collaborations sont prévues. Dans Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le jeu vidéo officiel, un costume de Sonic pourra être revêtu par l'avatar dans les 18 compétitions, pour un rendu visuel déjà hilarant. Dans Two Point Hospital, un pack d'objets gratuits estampillés Sonic sera disponible le 22 juillet. Et dans Lost Judgement, une borne d'arcade permettra de jouer à l'entièreté de Sonic the Fighters, paru en 1996.



Des évènements spéciaux sont également annoncés pour les jeux mobiles, avec des costumes de Sonic Pirate et Capitaine Shadow, ainsi que d'autres bonus, à débloquer dans Sonic Dash. Sonic Forces: Speed Battle va accueillir des parties privées et Super Sonic, Sonic Racing bénéficier de circuits, musiques, personnages et véhicules inédits, et Forces: Speed Battle et Dash verront apparaître Sonic the Warehog pour Halloween.

Sinon, dès maintenant, Sonic Mania et Team Sonic Racing intègrent le catalogue d'Amazon Luna, Sonic Forces, Team Sonic Racing et Sonic Mania seront ajoutés au PlayStation Now le 1er juin, et Mania sera disponible sur l'Epic Games Store le 24 du même mois. Pour les amateurs de produits dérivés, une Sonic the Hedgehog Encyclo-Speed-IA arrive chez Dark Horse, une figurine géante de Dr. Robotnik en robot débarque chez JAKKS Pacific, des pendentifs dorés de très mauvais goût seront en vente chez King Ice, des pièces de collection seront en vente chez APMEX, et DW prépare un comics spécial de 80 pages.

Les mélomanes auront enfin de quoi faire avec un concert symphonique diffusé en direct le 23 juin 2021, pile à l'heure pour l'anniversaire de Sonic. Crush 40, Tomoya Ohtani et bien d'autres personnes ayant participé à l'héritage musical de la licence seront présents, et nous aurons même un avant-goût du spectacle au Kickoff Live! du 10 juin. Comme ça, vous savez tout sur le futur proche du hérisson bleu !