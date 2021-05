Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le jeu vidéo officiel se trouve une date de sortie en vidéo

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n'ont pas eu lieu l'été dernier comme prévu, la compétition internationale sera organisée de juillet à août 2021 dans la capitale japonaise. Mais des jeux vidéo ont déjà vu le jour, comme Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur Nintendo Switch ou Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en free-to-play sur iOS et Android.

SEGA a tout de même un dernier atout dans sa manche, à savoir Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le Jeu Vidéo Officiel. Il s'agira pour rappel d'un titre un peu plus réaliste proposant de participer à 18 épreuves officielles, avec un créateur d'avatar incluant 100 options différentes, un mode multijoueur en local et un mode en ligne jusqu'à huit joueurs. Ian Curran, président et COO de SEGA of America, rajoute :

Les Jeux Olympiques sont un symbole de l'esprit sportif et de la compétition pour les athlètes et les fans du monde entier. Tokyo 2020 profite de cette énergie positive pour créer une expérience amusante, bénéficiant d'un style arcade afin que des amis ou des familles puissent jouer ensemble, tout en attendant avec hâte le début des Jeux Olympiques cet été.

Et si vous voulez connaître les épreuves disponibles dans Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le Jeu Vidéo Officiel, les voici :

Le 100 m ;

Le relais 4x100 m ;

Le 110 m haies ;

Le lancer du marteau ;

Le saut en longueur ;

Le baseball ;

Le basketball ;

Le volleyball de plage ;

Le BMX (cyclisme) ;

La boxe ;

Le judo ;

Le rugby à sept ;

Le football ;

Le 100 m nage libre (natation) ;

Le 200 m quatre nages (natation) ;

L'escalade ;

Le tennis de table ;

Le tennis.

La date de sortie de Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le Jeu Vidéo Officiel est désormais fixée au 22 juin 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Pour une expérience plus arcade, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est à 44,49 € sur Amazon.