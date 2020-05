Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disponible gratuitement sur iOS et Android

La Switch a eu droit à un attendu Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 l'année dernière. SEGA veut dans le même temps rendre la franchise accessible au plus grand nombre avec un spin-off spécialement conçu pour les mobiles : Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les J.O. ont beau avoir été repoussés à 2021, le jeu a bien été lancé gratuitement sur iOS et Android cette semaine, avec tout le sel des party-games et même des épreuves inédites, comme l'escalade ou le karaté. Les Extra Events se coupent eux de toute crédibilité pour plutôt nous faire retrouver un gameplay rapide à la Sonic. Et, ce n'est pas une blague, mais le but du jeu est « d'arrêter le Dr Eggman et empêcher les Jeux Olympiques d'être annulés » : cette fois, la fiction aura du mal à rattraper la réalité.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 49,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,99€. Dr. Eggman a pris le contrôle de Tokyo ! Avec l'aide de ses amis, Sonic doit secourir la ville et les Jeux olympiques ! Participe à des épreuves olympiques, gagne des médailles et affronte des boss en explorant la ville avec Sonic et ses amis. Participe à des épreuves olympiques : rires garantis pour tout le monde ! Tape et fais glisser tes doigts jusqu'à la victoire ! Des tas d'épreuves s'offrent à toi, y compris les nouveautés de Tokyo 2020 ! Choisis parmi les épreuves olympiques ou les épreuves spéciales « Extra » (EX) avec un nouveau gameplay trépidant ! À fond les manettes ! Vise l'or ! Compare tes compétences avec le monde entier ! Affronte tes amis et des joueurs du monde entier ! Arriveras-tu à atteindre le haut du classement et décrocher la médaille d'or ? 15 épreuves olympiques à découvrir ! 100 m, 400 m haies, Lancer du javelot, Tir à l'arc, Karaté, Plongeon, Tir, Escalade, Escrime, Trampoline, Lancer du marteau, Tennis de table, Saut en longueur, BMX et Badminton.

Plus de 2 millions de personnes s'étant déjà pré-inscrites pour télécharger le jeu le moment venu, SEGA remercie les joueurs avec de beaux cadeaux de démarrage.

Morceaux de musique Ocean View de Team Sonic Racing

Reach For The Stars de Sonic Colors

Glimmering Gift - Super Transformation de Sonic Mania Badges La mascotte Miraitowa de Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Classic Sonic

Super Sonic Points d'entraînement 1 200 points

Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est disponible gratuitement sur l'App Store, le Google Play Store et l'Amazon Appstore.