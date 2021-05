PlayStation Now : les jeux de juin 2021 dévoilés, avec 3 Sonic, une nouveauté et un incontournable AAA !

Le mois de juin débute demain, et c'est dès ce mardi que nous allons pouvoir profiter d'une nouvelle vague de jeux sur le PlayStation Now. Et elle va être plutôt conséquente, autant en termes de quantité que de qualité. Le gros morceau, c'est sûrement l'ajout de The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, qui sera accessible du 1er juin au 6 septembre 2021.

Il y a sinon comme prévu plusieurs jeux Sonic pour les 25 ans de la saga, à savoir Team Sonic Racing, Sonic Mania et Sonic Forces. Petite surprise, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, qui sort ce mardi en exclusivité PS4 et sera directement intégré au PlayStation Plus, va également l'être dans le PlayStation Now. Car Mechanic Simulator et Slay the Spire, qui sera jouable jusqu'au 6 décembre, bouclent le programme.

Vous pouvez vous abonner au PlayStation Now pour 9,99 € par mois, 24,99 € par trimestre ou 59,99 € par an.