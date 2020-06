PlayStation Now : 8 jeux dont de gros morceaux pour les nouveautés de juin 2020

Le mois dernier, le PlayStation Now n'ajoutait que trois titres à son catalogue accessible en streaming. Il accélère cependant de nouveau le rythme pour juin 2020, avec pas moins de 8 expériences qui deviennent jouables dès maintenant.

En première ligne, vous retrouverez les AAA que sont Dishonored 2 et Metro Exodus, mais il y a aussi d'autres productions qui valent le détour.

Nouveautés de juin 2020 sur le PlayStation Now Metro Exodus (jouable jusqu’au 30 novembre 2020)

(jouable jusqu’au 30 novembre 2020) Dishonored 2

NASCAR Heat 4

Malicious Fallen

11-11: Memories Retold

Pac-Man Championship Edition 2

Tales of Zestiria

God Eater 2: Rage Burst

Malheureusement, quatre autres jeux deviennent inaccessibles dès ce mardi, et pas n'importe lesquels : Batman: Arkham Knight, La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, LEGO Ninjago et LEGO City Undercover. Pour rappel, le PlayStation Now coûte toujours 9,99 € par mois ou 59,99 € par an.

