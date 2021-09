PlayStation Now : 5 gros jeux Final Fantasy confirmés pour les prochains mois

Il existe désormais bien des manières de faire les Final Fantasy canoniques, portés sur différentes des plateformes. Sur Xbox, une partie des épisodes principaux a été intégrée au Xbox Game Pass et, bonne nouvelle pour les clients du PlayStation Now, le service concurrent va bientôt lui emboîter le pas, en tout cas en partie.

Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer que 5 volets majeurs seront ajoutés au service de cloud gaming et de jeu en téléchargement direct, à raison d'un par mois jusqu'en janvier 2022. Nous commencerons avec Final Fantasy VII (l'original amélioré, pas le remake) le 7 septembre, qui sera suivi par Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy IX, Final Fantasy X/X-2 HD Remastered et enfin Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Final Fantasy VII | 7 septembre La Mako. La découverte de cette ressource naturelle tirée directement de la force vitale de la planète a marqué l’aube d’une nouvelle ère. Aujourd’hui, cette énergie permet d’assurer la subsistance des populations du monde entier. Cependant, la société Shinra a monopolisé la production de Mako et, ce faisant, a établi une puissante hégémonie, son influence s’étendant aux quatre coins du globe. Cloud, un ancien membre de l’unité d’élite de la Shinra, SOLDAT, rejoint le groupe de résistance anti-Shinra AVALANCHE, bien qu’il se soucie peu de leurs motivations. Au cours de l’une des tentatives du groupe pour mettre fin aux agissements de la société, ils apprennent le retour de Séphiroth, l’ennemi juré de Cloud, et les conséquences terribles que sa réapparition pourrait avoir sur la planète. Final Fantasy VIII Remastered | 5 octobre L’heure de la guerre a sonné. La République de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, mobilise ses puissantes armées contre les autres nations du monde. Squall et les autres membres du SeeD, une force mercenaire d’élite, s’allient à Rinoa, une résistante, pour lutter contre le régime tyrannique de Galbadia et empêcher Edea d’atteindre son but ultime. Final Fantasy IX | 2 novembre Des événements étranges se produisent sur le Continent de la Brume, l’un des quatre principaux territoires de Gaia. Le royaume d’Alexandrie, dirigé par la reine Brahne, commence à envahir les autres nations sous les ordres de Kuja, « l’Ange de la mort » de Terra. Suite à une rencontre fortuite à Alexandrie, Zidane, Vivi et Garnet se lancent dans un voyage qui les mènera à découvrir les secrets de leur passé, le cristal et un lieu où ils pourront se sentir chez eux. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster | 7 décembre Sortis pour la première fois sur PS2, revivez deux des plus emblématiques RPG de leur génération, largement acclamés pour leurs histoires émouvantes, leurs personnages attachants et leurs aventures mémorables. Final Fantasy X vous emmène à Spira, un monde terrorisé par Sin, un monstre surnaturel. Le temple de Yevon enseigne que le monstre est une manifestation physique des péchés de l’humanité, et que suivre les préceptes du temple et expier ses fautes pourrait le détruire. Yuna, une jeune femme originaire de Besaid, est une invocatrice qui entreprend un pèlerinage pour vaincre cette monstruosité. Tidus, un jeune homme d’un autre monde, la rejoint pour devenir son gardien. Les mystères qui entourent Sin se dévoilent alors qu’ils partent à l’aventure pour sauver le monde. Final Fantasy XII The Zodiac Age | 4 janvier 2022 Entrez dans une ère de guerre au cœur du monde d’Ivalice. Le petit royaume de Dalmasca, conquis par l’Empire archadien, n’est plus qu’un champ de ruines plongé dans l’incertitude. La princesse Ashe, seule et unique héritière du trône, se lance à corps perdu dans la résistance pour libérer son pays. Vaan, un jeune homme qui a perdu sa famille pendant la guerre, rêve de voler librement dans les cieux. Dans un combat au nom de la liberté et de la royauté déchue, rejoignez ces alliés improbables et leurs compagnons alors qu’ils se lancent dans une aventure héroïque pour délivrer leur patrie.

Cela ne nous dit pas le programme complet des nouveautés de septembre 2021, mais Sony Interactive Entertainment devrait communiquer là-dessus mardi au plus tard. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous abonner au PS Now pour 9,99 € par mois ou 59,99 € par an.

