PlayStation Now : le nombre d'abonnés a doublé en un an

Lors de son dernier bilan financier, Sony Interactive Entertainment revendiquait 110,4 millions de PS4 vendues et 41,5 millions d'abonnés au PlayStation Plus. À l'occasion d'une réunion stratégique dont le contenu a été rendu public, le groupe Sony a lui fait le point sur d'autres chiffres intéressants.



D'un côté, ceux du PlayStation Now. Lancé en bêta en 2014, le service de cloud gaming, qui permet aussi d'installer des jeux PS4 sur cette console, revendiquait 700 000 abonnés payants en mars 2018, 1 million en mars 2019, et a connu une croissance exceptionnelle cette année en atteignant les 2,2 millions de clients simultanés en avril 2020. La baisse du prix, et peut-être un peu le confinement, ont donc permis au service de doubler sa communauté en un an.

Autre chiffre plus anecdotique, entre décembre 2018 et décembre 2019, le Remote Play a été utilisé par environ 2,5 fois plus de personnes pour afficher ses parties PS4 sur PC, Mac, iOS ou Android. Là, il est plus difficile de comprendre d'où vient le succès nouveau de cette fonctionnalité peu connue et rarement mise en avant, mais il est bon de savoir qu'elle plait à certains.

Si Sony la met en avant aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs qu'il prévoit de la conserver pour la PS5, mais pour en être sûr, il faudra attendre la révélation de la console.