PlayStation Plus : plusieurs futurs ajouts aux formules Extra et Premium déjà connus, faisons le point

Lors du récent State of Play, Sony Interactive Entertainment avait introduit les nouveautés de février pour les formules Extra et Premium du PlayStation Plus, disponibles depuis la semaine dernière. Mais ce n'était pas la seule annonce entourant les jeux accessibles via l'abonnement. En effet, plusieurs autres productions prévues dans les mois à venir ont aussi été introduites, dont deux petites nouveautés indépendantes en day one, Blue Prince et Abiotic Factor (déjà disponible sur Steam). Le jeu architectural vient justement d'être daté au cours de l'IGN x ID@Xbox Digital Showcase. Il y aura évidemment la deuxième partie du récent Lost Records: Bloom & Rage, ainsi que les trois premiers Armored Core de FromSoftware.

Vous trouverez tous les détails concernant ces futurs ajouts ci-dessous.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 (PS5) - 15 avril

Blue Prince (PS5) - 10 avril

Blue Prince est une aventure architecturale qui s'affranchit des limites de tout genre bien défini. Dans un manoir tentaculaire dont vous érigez les murs, chaque porte constitue une nouvelle décision, avec 45 salles en perpétuel mouvement, qui confèrent au jeu plusieurs couches de stratégie, de casse-tête et d'exploration.

Abiotic Factor (PS5) - Été 2025

Abiotic Factor est un jeu de survie/construction signé Playstack et Deep Field Games. Coincés à des kilomètres sous la surface, une équipe de scientifiques et vous-même devez confectionner des pièges et des dispositifs ingénieux pour déjouer vos ennemis et faire de cet étrange complexe souterrain votre nouveau foyer. PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Armored Core (PS1) - 2025

Armored Core Project Phantasma (PS1) - 2025

Armored Core Master of Arena (PS1) - 2025

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi :